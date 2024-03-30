منافسات قوية في البطولة الرمضانية الأولى لجمال الخيل العربية

أبوظبي (وام)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أقيمت منافسات البطولة الرمضانية الأولى لجمال الخيل العربية بنادي أبوظبي للفروسية، التي نظمتها جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 112 خيلاً تعود لـ 87 مالكاً.

وشهدت البطولة التي تم تخصيصها للأفلاء والفلوات من عمر 4 أسابيع إلى 6 أشهر، منافسات مثيرة وقوية، حيث توجت «فلوة كيو آر اندريا» لخليفة النعيمي، كأفضل مهرة، فيما توج «فلو سمارة بي اتش أم» لمربط بن هميلة كأفضل مهر في البطولة.

وبلغ عدد الملاك الفائزين 55 مالكاً بنسبة 63.21%، وبلغ عدد الخيول الفائزة 70 خيلاً بنسبة 62.5%.

شهد الفعاليات وقام بتتويج الخيول الفائزة، لؤلؤة المنصوري، عضو اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعيضة المنهالي، مساعد مدير البطولة، وحضر البطولة عدد من الملاك والمربين ومديري المرابط. وتميزت البطولة الرمضانية الأولى بأنها أقيمت بفريق عمل إماراتي كامل، حيث ضمت اللجنة الفنية أحمد البادي كحكم ساحة، وضمت لجنة التحكيم كلاً من عبدالله القبيسي، وأحمد النعيمي، وأحمد الزعابي، وعليان الهاجري، وحمدان المفلحي، وجمعة المرزوقي، ومحمد آل علي، ويوسف آل علي، وزايد القحطاني، فيما تتكون لجنة الانضباط من سالم الكثيري، وحامد الحارثي. وخصصت للبطولة جوائز مالية بلغت قيمتها الإجمالية 805.000 درهم، توزعت على أشواطها السبعة لأصحاب المراكز من الأول إلى العاشر، حيث ينال صاحب المركز الأول 20 ألف درهم، والثاني 15 ألف درهم ومن الثالث حتى العاشر 10 آلاف درهم. وأقامت جمعية الإمارات للخيول العربية هذه البطولة؛ بهدف دعم الملاك والمربين عبر المزيد من الاهتمام بالخيول الناشئة التي تشكل مستقبل هذا النشاط، كما أنها تسهم في تطوير الإنتاج المحلي لدولة الإمارات الذي يحتل الآن مكانة مميزة على المستوى العالمي.

وأشاد محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيل العربية، بالبطولة الرمضانية الأولى التي خصصت للخيول الناشئة بهدف تشجيع الملاك والمربين على الاستمرار في إنتاج أفضل سلالات الخيل العربية. وكشف الحربي عن أن البطولة شهدت تجمعاً كبيراً للمواليد الجدد، حيث تم تسجيل 112 من المواليد في مكان واحد ووقت واحد، بما يشير إلى نجاح التجربة التي أقيمت من أجلها البطولة.

وقال إن مثل تلك البطولات تأتي ثمرة للتواصل بين جمعية الإمارات للخيول العربية والمربين والملاك، والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم التي تهدف إلى المزيد من التجويد والتطوير للعمل في مجال الخيول العربية.

وتوجه الحربي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، على دعمه الكبير للخيول العربية، وإلى الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية على متابعته الحثيثة.