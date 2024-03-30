«تاور أوف لندن» يحصد «كأس دبي الذهبي»

دبي (الاتحاد)

حصد «تاور أوف لندن» لديريك سميث، وجون ماجنير، ومايكل تابور، وسنبيرج، بإشراف إيدن أوبراين، وقيادة ريان مور، «كأس دبي الذهبي» للفئة الثانية لمسافة 3200 متر، في الشوط الثالث والبالغ إجمالي جوائزه المالية مليون دولار، بمشاركة نخبة من خيول التحمل في المسافات الطويلة، في منافسة رفيعة المستوى على المضمار العشبي.

وأكد «تاور أوف لندن» حسن ترشيحه للفوز، حيث آثر فارسه ريان مور لجمه في الصفوف الخلفية، حيث قاد الصدارة داراميثوس، وسوبر، وسي ستون، و«جيافيلوتو» طوال مجريات السباق، حتى الوصول إلى المنعطف الأخير.

وبأسلوب كلاسيكي، اندفع «تاور أوف لندن»، في عمق المستقيم متجاوزاً منافسيه واحداً تلو الآخر، ليتفوق بفارق طولين عن وصيفه «الناير» للبشير سالم الحراري، بإشراف جورج دولوز، وقيادة كريستوف سوميلون، فيما جاء ثالثاً «تراولرمان» لجودلفين، بإشراف جون وثادي جوسدن، وقيادة كيران شومارك، وسجل البطل 3:17:29 دقيقة.

مور: الراحة منحتنا اللقب

قال ماجنير أحد ملاك الجواد تاور أوف لندن: «سعيد للغاية بالتواجد في أمسية كأس دبي العالمي وسعيد أكثر بفوز الجواد الذي يبدو أنه أحب الأرضية السريعة، ولدينا مشاركات عدة في الأمسية التي تتميز بجوائزها القيمة».

وكشف ريان مور، فارس «تاور أوف لندن»، عن أن منح الخيل الراحة بعد أدائه المميز في العام الماضي، ساهم في منحه القوة مجدداً للعودة وتحقيق هذا الفوز، وقال: «إنها لحظة ساحرة للغاية، السباق سار وفق التوقعات، وعرفنا الوقت المناسب للتقدم نحو خط النهاية».

الرحلة المذهلة

وصف المدرب الأيرلندي إيدان أوبراين فوز «تاورأوف لندن» بلقب الشوط الثالث في كأس دبي العالمي، بـ «الرحلة المذهلة»، وقال: «الفارس العبقري ريان مور خطف الأضواء مع تاور أوف لندن الذي ظهر مستمتعاً بالعودة إلى الأرضية السريعة».