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الرياضة

«تو ريفرز أوفر» مفاجأة «جودلفين مايل»

«تو ريفرز أوفر» ينتزع لقب الشوط الثاني (تصوير: أشرف العمرة)
31 مارس 2024 02:52

دبي (الاتحاد)

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قلب الجواد الأميركي «تو ريفرز أوفر» لتود كادي وتاي ليرمان، بإشراف دووج أونيل، وقيادة أدوين مالدونادو، التوقعات، في سباق «جودلفين مايل» للفئة الثانية لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية مليون دولار.
وفي بداية السباق، تقدم «ريمورز» إلى الصدارة إلى جانب «ووك أوف ستارز»، فيما كان «تو ريفرز أوفر» متأخراً بسبب الانطلاقة البطيئة، وظلت الأمور تنسج على هذا المنوال حتى الوصول إلى المنعطف الأخير.
وفي عمق المستقيم، ضغط الفارس مالدونادو على خيله الذي استجاب معه وزاد من سرعته، وفي مشهد مثير قلص «تو ريفرز أوفر» المسافة بينه وبين المتصدرين، ليطبق في نهاية الأمر على صاحب المركز الثاني «ووك أوف ستارز» لعذبة للسباقات، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي بفارق 0.75 طول.
وسجل البطل المنحدر من نسل «تمركز» زمناً قدره 1:37:49 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث المدافع عن اللقب «آيزوليت» لـ «آر آر آر» للسباقات، بإشراف دوج واتسون وقيادة لويس سايز.
مالدوناو: الفوز لحظة رائعة 
أكد الفارس إدوين مالدونادو أن «تو ريڤرز أوفر» قدم المطلوب منه خلال السباق، وقال: «كنت أركز على إيجاد المساحة اللازمة للانطلاقة، وعندما أتيح ذلك انطلق الخيل وأنجز المهمة بنفسه». وأضاف: «إنه خيل مميز للغاية، حجمه زاد منذ السباق الماضي، وقمنا بتدريبته بشكل كبير، إنها لحظة رائعة للغاية أن نحقق الفوز في هذه الأمسية».
واعتبر ليوناردو مورا مساعد مدرب الخيل البطل أن الثقة كانت كبيرة للغاية لتحقيق الفوز وهو ما حدث، وقال: «سعيد للفوز مرة أخرى بهذا السباق بعد سنوات طويلة للغاية منذ حققت الفوز به عندما كان يقام في «ند الشبا»، لدينا فارس يعرف جيداً كيف يتحكم بزمام الأمور، وتمكن من تحقيق الفوز بجهد مميز».

جودلفين
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