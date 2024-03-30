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الرياضة

«كاليفورنيا سبانجل» يكسر الزمن في «القوز للسرعة»

«كاليفورنيا سبانجل» يكسر الزمن القياسي
31 مارس 2024 02:52

دبي (الاتحاد)

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كسر جواد هونج كونج «كاليفورنيا سبانجل»، لورثة هوارد ليانج يم شينج، بإشراف أنطوني دا كروز، وقيادة برينتون عبد الله، الزمن القياسي لمسافة 1200 متر لسباق «القوز سبرينت» العشبي «للفئة الأولى» في الشوط الرابع، والبالغ إجمالي جوائزه 1.5 مليون دولار، والذي اجتمع له العديد من الفائزين العالميين بالفئة الأولى من أميركا واليابان، وبريطانيا.
وانطلق «كاليفورنيا سبانجل» البالغ من العمر 6 سنوات، وصاحب التصنيف البالغ 123، من البوابة الخامسة، ومنذ بداية السباق تقدم إلى الصدارة، مستفيداً من سرعته الكبرى، وظل في المقدمة حتى خط النهاية، على الرغم من المطاردة من منافسيه.
وبقيادة موفقة من الفارس برينتون عبدالله، تمكن البطل من التفوق بفارق 0.75 طول عن «ستار أوف ميستري» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي وقيادة فرانكي ديتوري، وسجل 1:07:50 كاسراً الزمن السابق وقدره1:07:61 دقيقة، والمسجل باسم وايلدمان جاك في عام 2020، فيما حل في المركز الثالث «ديلجن هاري» لذا ديلينكوينتس، بإشراف كلايف كوكس وقيادة ريتشار كنجستوت.
برينتون: الانتصار في ميدان له طابع خاص
أكد برينتون عبدالله، فارس الخيل «كاليفورنيا سبانجل»، أن الفوز أشبه بالحلم على متن خيل يملك الكثير من المقومات لتحقيق النجاح، وقال: «تحقيق الزمن القياسي في هذا الشوط أمر مذهل، كنت مدركاً جيداً إمكانية تحقيق الفوز، لكن لم أفكر بالوصول إلى هذا الرقم، الانتصار في مضمار ميدان له طابع خاص».

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