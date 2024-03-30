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الرياضة

«تلال الخالدية» بطل «مونديال الخيول العربية»

تتويج بطل الشوط الأول (تصوير: إحسان ناجي)
31 مارس 2024 02:52

دبي (الاتحاد)

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تُوج الجواد السعودي «تلال الخالدية» لإسطبلات الخالدية، بإشراف ناصر مطلق القحطاني، وقيادة الفارس السعودي عادل الفريدي، بطلاً لسباق دبي كحيلة كلاسيك «للفئة الأولى» لمسافة 2000 متر، في الشوط الأول من الأمسية، والذي يُعد مونديالاً للخيول العربية الأصيلة، والذي اجتمع له 13 خيلاً صاحبة إنجازات وانتصارات في السباقات الكلاسيكية والفئة الأولى.
ودخل «تلال الخالدية» إلى السباق، وهو المرشح الثاني أمام رفيق إسطبله «عسفان الخالدية» المرشح الأول الذي تأثر بالرمال المتطايرة من حوافر خيول المتصدرة، حيث جاء السباق قوياً من البداية، والذي تقدم خلاله «بركة» إلى الصدارة مبكراً، 
وفي عمق المستقيم، استغل «تلال الخالدية» سرعة السباق، لينطلق بقوة نحو المقدمة متجاوزاً منافسيه، ليتفوق بفارق 6.5 طول عن «بركة» لسلطان علي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، فيما جاء ثالثاً «عسفان الخالدية» للأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز وأبنائه، وسجل البطل 2:13:87 دقيقة. 
فهد بن خالد: طعم خاص
رأى الأمير فهد بن خالد بن سلطان آل سعود، أن الفوز بسباق «دبي كحيلة كلاسيك» له طعم خاص، يتطلعون إلى تكراره العام المقبل أيضاً، وقال: «الفوز للسعودية والإمارات، وتهانينا للجميع على نجاح الحدث العالمي، ونتطلع دائماً إلى الأفضل بدعم قياداتنا، وفخورون للغاية أن يكون الفوز في أول سباق لهذه الأمسية من نصيب السعودية عبر«تلال الخالدية».
وأضاف: «لا يوجد أي سباق سهل في البطولة القوية، وهذه أول مشاركة خارجية للخيل منذ أربع سنوات، وكان على قدر التحدي في السباق».
وأعرب المدرب السعودي ناصر القحطاني عن سعادته بفوز تلال الخالدية باللقب، متقدماً بالتهنئة إلى الأمير خالد بن سلطان آل سعود مالك إسطبلات الخالدية، مؤكداً أن المرشح الأول «عسفان الخالدية» جواد بطل، رغم حلوله في المركز الثالث، والمهم فوز شعار الخالدية، والفوز للجميع بعد الجهد الكبير، متمنياً العودة مرة أخرى العام المقبل، ووجه التهنئة على نجاح كأس دبي العالمي للعام الـ 28 على التوالي. 
وقال الفارس عادل الفريدي إن السباق كان قوياً، وفيه ضغط كبير على الخيل، ولم أستعجل، وركضت خلف المتصدر «بركة» إلى أن وجدت الفرصة المناسبة للانطلاق.

الخيول العربية
دبي
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