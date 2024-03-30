«توز» ملك السرعة في «دبي جولدن شاهين»

دبي (الاتحاد)

توج الجواد «توز» لإسطبل داكي، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة بطل الفرسان المحليين تاج اوشي، ملكاً للسرعة في سباق دبي جولدن شاهين للفئة الأولى لمسافة 1200 متر «رملي» البالغ إجمالي جوائزه 2 مليون دولار، بمشاركة نخبة من نجوم السرعة الأميركية واليابانية. وقاد السباق في البداية «بولد جيرني»، و«رن كلاسيك» قبل أن ينضم إليهما «كياي دوري» والمرشح الأول «ريميك»، و«فريدوم فايتر»، الذي تراجع، حيث كان أرنب السباق لرفيق إسطبله «توز».

وفي بداية عمق المستقيم، تقدم «دون فرانكي»، ولكن «توز» لم يترك له المجال واسعاً، حيث انطلق كالسهم، ليصل إلى خط النهاية أولاً بفارق 6.5 طول عن «دون فرانكي» لماكوتو هايانو، بإشراف تاكاشي سايتو، وقيادة كريستيان ديمورو. وسجل البطل «توز» زمناً 1:10:19 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «ناكاتومي» لفترياتي هاي، وقطر للسباقات، بإشراف ويسلي وارد، وقيادة جيمي سبنسر.