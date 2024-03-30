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الرياضة

«فاكتور شيفال» يُتوج بلقب «دبي تيرف»

«فاكتور شيفال» ينتزع فوزاً صعباً (تصوير: حسن الرئيسي)
31 مارس 2024 02:52

دبي (الاتحاد)

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بفارق رأس، انتزع الجواد «فاكتور شيفال» لتيم فالور وجاري بارير، بإشراف جيروم رينير، وبقيادة ماكسيم جيون، لقب سباق دبي تيرف العشبي للفئة الأولى لمسافة 1800 متر البالغ إجمالي جوائزه 5 ملايين دولار.
تصدر السباق في البداية «سان دوناتو»، و«ريال ويرلد» ومن خلفهما مباشرة «فاكتور شيفال»، واتسم السباق بالسرعة والترقب من المتنافسين لإيجاد الوقت المناسب لتحريك خيولهم وزيادة سرعتهم.
وظل السباق ينسج على هذا المنوال، قبل أن يتقدم «دانون بيلوجا»، وينضم إلى أصحاب الصدارة، ولكن «فاكتور شيفال» كان يعلم بقوة المتنافسين، ولكنه التزم الهدوء ولم يستعجل للانطلاق مبكراً حتى الوصول إلى المنعطف الأخير.
وفي عمق المستقيم، دخلت خيول المقدمة في صراع مثير في خطف اللقب، قبل أن يذهب لمصلحة «فاكتور شيفال» الذي تفوق بفارق رأس عن «نامور» لشركة ومزرعة كاروت ليمتد، بإشراف توماكازو تاكانو، وقيادة كريستيان ديمورو، وسجل البطل 1:45:91 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «دانون بيلوجا» لشركة دانوكس بإشراف نوري يوكي هوري، وقيادة جوا موريرا.
احتفالية جايون 
احتفل ماكسيم جايون، فارس الحصان «فاكتور شيفال» بانتصاره، وقال «هذا الفوز الأول الذي يحققه الجواد هذا العام، وأشكر الجميع على العمل الذي قاموا به لتجهيزه من أجل المشاركة والفوز هنا، ولم أعرف النتيجة في البداية، كنت أترقب الإعلان، والشعور جاء رائعاً بتأكيد تفوقي».
وقال المدرب جيروم رينير: «الجواد قدم مستوى متميزاً مواصلاً تألقه في سباقات الفئات من خلال أول مشاركة له بالشرق الأوسط، وكشف عن أنه تلقى دعوة للمشاركة في سباق هونج كونج هذا الموسم».

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