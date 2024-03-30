«فوريفر يانج» يحجز تذكرة «كنتاكي»

دبي (الاتحاد)

حجز الجواد الياباني «فوريفر يانج» لسوسومو فوجيتا، بإشراف يوشيتو ياهاجي، وقيادة ريوسي ساكاي، تذكرة ديربي كنتاكي الأميركي الكلاسيكي، حين واجه نخبة من الخيول العالمية في سباق ديربي الإمارات لمسافة 1900 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية. ودخل «فوريفر يانج» السباق، وهو المرشح الأول بعد فوزه بديربي السعودية، واستطاع تجيير الأمور لمصلحته، اعتباراً من عمق المستقيم عندما دخل في منافسة قوية مع وصيفه «أوتو بان» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بإشراف جوليو اولاسكواجا وقيادة مايكل بارزلونا، قبل أن يتمكن من التفوق عليه بفارق طولين.

وتمكن البطل المنحدر من نسل «ريل استيل»، من قطع مسافة السباق في زمن قدره 1:57:89 دقيقة، وجاء في المركز الثالث «بانداجيت» لنادي أدلفي ريسنج، وإسطبلات مادكيت، وإسطبل ريسنج، وإسطبل أونرايزلين، بإشراف كريستوف كليمنت وقيادة ديلان دافيس.

ريوسي: انتصار جماعي

اعتبر ريوسي ساكاي، فارس الجواد «فووريڤر يانج»، أن الانتصار تحقق بفضل مجهود الفريق بأكمله من مدربين ومتعاونين ودعم الملاك، وقال: «الخيل رائع للغاية، سبق أن شاركت به في سباقات عدة، ولم أشعر بالقلق أن يكون لديه إرهاق، فأنا أثق به كثيراً، والفوز هنا في دبي أمر خاص دائماً، وسنفكر بأن يشارك في شوط كأس دبي العالمي في العام المقبل».

وقال المدرب الياباني يوشيتو ياهاجي: أشعر بالفخر لفوز الجواد «فور ايفر يانج»، وهو فوزه الثاني خلال أقل من شهر بعد فوزه بلقب ديربي السعودية، وأنا شخصياً أحب دبي ويبدو أن الجواد أيضاً أحب دبي.

وكشف ياهاجي عن أن الوجهة المقبلة للجواد «فور ايفر يانج» ستكون الولايات المتحدة الأميركية، وتحديداً في ديربي كنتاكي بمضمار شرشل داونز.