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الرياضة

«ريبيلز رومانس» يكسب الأقوياء في «شيماء كلاسيك»

حمدان بن محمد يتسلم جائزة المركز الأول (تصوير: أشرف العمرة)
31 مارس 2024 02:52

دبي (الاتحاد)

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تُوج نجم جودلفين «ريبيلز رومانس» بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، بطلاً لسباق لونجين دبي شيماء كلاسيك لمسافة 2410 أمتار «عشبي»، في الشوط الثامن، والبالغ إجمالي جوائزه 6 ملايين دولار، بمشاركة 12 من الخيول المهجنة الأصيلة.
وتسلَّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، جائزة الفوز. وتمكن «ريبيلز رومانس» من التفوق على الأقوياء ونجوم أوروبا واليابان، بعد أن قام وليام بيوك باتباع تكتيك مناسب لمجريات السباق، حيث تابع المتصدر «أوجست رودان» بطل أوروبا الذي لم يتمكن من المواصلة، وهنا بادر «بيوك» لاختبار سرعة جواده، فوجد ما سر خاطره. وبالفعل زاد «ريبيلز رومانس» من سرعته، ليتفوق في النهاية، بفارق طولين عن «شهريار» بطل نسخة 2022، لشركة صنداي للسباقات، بإشراف هيدياكي فيجوارا، وقيادة كريستيان ديمورو، وسجل البطل 2:26:72 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث نجمة التاج الثلاثي الياباني «ليبرتي آيلاند» لشركة صنداي للسباقات بإشراف ميتسو ماسا، وقيادة يوجا كواجا.
بيوك: خطة جديدة وراء الفوز 
أكد الفارس وليام بيوك الذي حقق الفوز على متن الخيل «ريبيلز رومانس»، أنه جرب خطة جديدة في هذا السباق بالتنسيق مع المدرب تشارلي أبلبي، وآتت ثمارها بفضل قوة الخيل نفسه، وقال «إنه حصان جيد للغاية ومستوياته الأفضل، عندما يكون في يومه، وفي هذا السباق كان في يومه». وأضاف «رؤية أفضل الخيول في العالم هنا في دبي أمر رائع ومحفز لنا جميعاً، من أجل محاولة التفوق، وسعيد أن أوجَد في قائمة الفائزين مع فريق جودلفين في هذه الأمسية».
وعبر تشارلي أبلبي مدرب الخيول في فريق جودلفين، عن سعادته الكبيرة بانتصار «ريبيلز رومانس» بقيادة الفارس وليام بيوك، وقال «الفارس قام بعمل رائع، وعرف كيف يقود هذا الحصان الممتاز الذي يملك سجلاً ممتازاً، وسبق أن حقق العديد من الانتصارات في مسيرته». وأضاف «كنا واثقين للغاية بقدرة الحصان على التفوق، والعمل كان رائعاً من جميع أعضاء فريق جودولفين، إنه انتصار مهم للغاية، وسعيد لأنني غيرت رأيي بمشاركة الحصان في هونج كونج، الآن يجب عليه أن يستريح، ونفكر في القادم، وإجمالاً فإن الأجواء رائعة، والتنظيم أنيق للغاية في ميدان، في أمسية عالمية بمعنى الكلمة».

حمدان بن محمد
سباق لونجين دبي
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