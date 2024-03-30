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الرياضة

حمدان بن محمد يُتوج «لوريل ريفر» باللقب الكبير

حمدان بن محمد يُتوج «لوريل ريفر» باللقب الكبير
31 مارس 2024 02:52

دبي (وام)

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توّج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الفائز بلقب كأس دبي العالمي للخيل، والذي فاز به الجواد «لوريل ريفر» لمزارع جودمونت السعودية للأمير الراحل خالد بن عبدالله آل سعود، بقيادة الفارس تاج أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، وذلك عقب الفوز بالشوط الرئيسي الذي أقيم على مضمار «ميدان» برعاية «طيران الإمارات» ومسافته 2000 متر (رملي)، وتنافست فيه 12 خيلاً، وبلغت جوائزه 12 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي مجموع جوائز البطولة 30.5 مليون دولار.
قدم «لوريل ريفر» عرضاً باهراً، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، أظهر فيه مهاراته الفائقة أمام كوكبة من الخيول الأبطال في النسخة الـ 28 لكأس دبي العالمي للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 12 مليون دولار.
وكانت السعودية قد سجلت اللقب الأول عبر الجواد «أروجيت» للأمير خالد بن عبدالله، عام 2017، ثم اللقب الثاني عام 2022، عبر الجواد «كنتري جرامر» لإسطبلات زيدان للسباق.
وكان «لوريل ريفر» يركض في وسط الخيول في بداية السباق، حتى الوصول إلى المنعطف الأخير، وفي عمق المستقيم بدأ يتقدم تدريجياً نحو الصدارة، وحين طلب منه فارسه الانطلاق وزيادة سرعته، استجاب بصورة فورية ليدخل في صراع محموم مع مجموعة من خيول المقدمة. وفي المراحل النهائية، بدأت ملامح الفوز تظهر على البطل «لوريل ريفر» ليتفوق في نهاية الأمر بفارق 8.5 طول عن «أوشبا تيسورو» لشركة روتوكوجي كنجي القابضة، بإشراف نوبورو تاكاجي، وقيادة يوجا كواجا، فيما جاء في المركز الثالث «سينور بوشدور» لشرف الحريري، وجو بيكوك، بإشراف تود فينشر، وقيادة جونيور الفارادو، وسجل البطل زمناً قدره 2:02:31 دقيقة.

حمدان بن محمد
دبي
كأس دبي العالمي للخيل
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