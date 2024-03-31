الهلال.. «القياسية 30»



الرياض (أ ف ب)



واصل الهلال المتصدر سلسلة انتصاراته القياسية التي بلغت 30 مباراة في جميع المسابقات، بفوزه الصعب على مضيفه الشباب 4-3، ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم التي شهدت تسجيل نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثية من خماسية الفوز على ضيفه الطائي 5-1.

وتناوب على تسجيل رباعية الهلال كل من الصربيين ألكسندر ميتروفيتش «20 من ركلة جزاء و27»، وسيرجي ميلينكوفيتش- سافيتش «42» وسالم الدوسري «57»، فيما سجل للشباب مصعب الجوير «3»، وحسين الصبياني «64»، والمغربي رومان سايس «78».

ورفع الهلال رصيده في المركز الأول إلى 71 نقطة، محافظاً على فارق الـ12 نقطة مع وصيفه النصر، وتجمد رصيد الشباب عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر.

وقاد النجم رونالدو فريقه النصر لفوز عريض على الطائي المنقوص على ملعب الأول من بارك بالرياض، بادر البرتغالي أوتافيو بالتسجيل للنصر في الدقيقة 20، وعادل الهولندي فيرجيل ميسيدجان للطائي بعدها بدقيقتين، ليطرد في الدقيقة 36 بالبطاقة الحمراء.

واستفاد النصر من النقص العددي في صفوف مضيفه، ليسجل هدف التقدم عبدالرحمن غريب في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وانتظر رونالدو الشوط الثاني لبدء استعراضه التهديفي وسجل ثلاثية في الدقائق 64 و67 و87.



