برشلونة.. «الولادة المتعثرة»!



مدريد (أ ف ب)



تحضر برشلونة لما ينتظره في اختباره المقبل ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، معززاً وصافته بفوز شاق على لاس بالماس 1-0، رغم النقص العددي في صفوف ضيفه في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وواصل النادي الكاتالوني نتائجه الإيجابية، منذ أن أعلن مدربه تشافي هرنانديز رحيله في نهاية الموسم، محققاً انتصاره الثالث توالياً في الدوري، ومحافظاً على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الحادية عشرة توالياً في جميع المسابقات، وتحديداً منذ سقوطه على أرضه أمام فياريال 3-5 في 27 ديسمبر ضمن المرحلة الثانية والعشرين.

وبما أن الدوري يتوقف في عطلة نهاية الأسبوع المقبل، من أجل المباراة النهائية لمسابقة الكأس التي تجمع السبت بين أتلتيك بلباو وريال مايوركا، سيكون الاختبار التالي لفريق تشافي في العاشر من أبريل في العاصمة الفرنسية ضد باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال «الإياب في 16 منه».

ورفع برشلونة رصيده إلى 67 نقطة في الوصافة بفارق خمس نقاط عن جيرونا الثالث الذي يستضيف ريال بيتيس «الأحد»، فيما تقدم على أتلتيك بلباو الرابع بفارق 11 نقطة بانتظار المواجهة المنتظرة الأحد بين النادي الباسكي ومضيفه ريال مدريد الذي يبتعد عن النادي الكاتالوني بخمس نقاط وبالتالي سيكون الخطأ ممنوعاً عليه.

وفي المقابل، تجمد رصيد لاس بالماس عند 37 نقطة في منتصف الترتيب بتلقيه الهزيمة الثالثة عشرة للموسم.

ورأى البرازيلي رافينيا الذي كان صاحب الهدف الوحيد في اللقاء «إنها ثلاث نقاط مهمة»، مضيفاً لقناة «موفيستار» الإسبانية «نعرف أنها ستكون (النقاط الثلاث) مهمة في نهاية الموسم، ونواصل القتال حتى النهاية ولن نستسلم حتى ختام الدوري».