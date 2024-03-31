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الرياضة

كولينز تحصد «لقب الأوجاع»!

كولينز تحصد «لقب الأوجاع»!
31 مارس 2024 10:59

 
ميامي (أ ف ب)

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أحرزت الأميركية دانييل كولينز التي كانت أعلنت أنها ستعتزل نهاية الموسم الحالي، أول ألقابها في دورات الألف نقطة في التنس، بفوزها على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة رابعة عالمياً، في نهائي دورة ميامي 7-5 و6-3.
ولم يسبق لكولينز «30 عاماً»، وصيفة بطولة أستراليا المفتوحة 2022، أن وصلت إلى نهائي إحدى دورات «دبليو تي إيه» للألف نقطة.
وباتت كولينز، المصنفة الـ53 عالمياً، أقل لاعبة تصنيفاً تحرز لقب دورة ميامي، محققة أكبر انتصار في مسيرتها بعدما احتاجت ساعتين للخروج فائزة.
قالت الأميركية «لا أستطيع التفكير في طريقة أفضل للفوز بأول لقب لي في دورات الألف».
ونجحت كولينز في مباراة متوازنة في فرض تفوقها خلال نقاط الكسر «3 من أصل 7»، بخلاف منافستها «1 من 10».
واحتفظت كولينز بهدوء أعصابها في نهاية اللقاء، في حين كانت تكافح من أجل إرسالها، لتحسم لمصلحتها النقطة الرابعة للفوز بالمباراة.
وبفضل هذا الفوز، ترتقي الأميركية من المركز الـ53 إلى الـ22 في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات.
وكشفت كولينز في وقت سابق مطلع العام الحالي عن أنها تعاني من الألم والتهاب المفاصل، وأن هذا العام سيكون الأخير لها في ملاعب الكرة الصفراء.
في المقابل، فشلت ريباكينا «24 عاماً»، الفائزة ببطولة ويمبلدون عام 2022، في انتزاع اللقب في ميامي للعام الثاني توالياً، بعدما كانت خسرت نهائي 2023 أمام التشيكية بترا كفيتوفا.

التنس
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ميامي
ريباكينا
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