الإثنين 1 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تن هاج: تعادل «مكلف»

تن هاج: تعادل «مكلف»
31 مارس 2024 13:09

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
عقوبات جديدة تحاصر إيفرتون!
ليفربول «المُفضّل» وأرسنال «المُمل»!


أكد إريك تن هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن تعادل فريقه مع برينتفورد على الأرجح سيكون مكلفاً في مساعي الفريق لاحتلال أحد المراكز المؤهلة للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن مانشستر يونايتد لم يقدم الكثير لتقليل الضجيج الدائر حول مستقبل المدير الفني، حيث تعادل في النهاية بشكل درامي مع برينتفورد1-1، وكان يبدو أن الفريق سيحصد النقاط الثلاث رغم أنه لم يقدم العرض المنتظر، عندما وضع البديل ماسون مونت الفريق في المقدمة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ولكن برينتفورد عادل النتيجة بعد أقل من 3 دقائق عبر كريستوفر آجر لينتزع برينتفورد نقطة ثمينة كان يستحقها على أقل تقدير.
وقال تن هاج: «لم نكن نستحق الفوز، ولكن إذا كانت النتيجة تسير في مصلحتك عليك أن تستغل هذا، في العادة نكون جيدين في مثل هذه الظروف».
وأضاف: «من حيث الشراسة، برينتفورد كان الأفضل، ولكن عندما تكون قريباً من الفوز عليك أن تنهي المباراة فائزاً».
وأضاف: «حتى عندما لا تلعب بشكل جيد فلا زلت مطالباً بتحقيق الفوز، وفعلنا هذا تقريباً، لم نلعب بشكل جيد، ولكن كانت هناك روح قتالية لكنها لم تكن كافية».
وقال: «ما زال هناك الكثير من المباريات المتبقية، بالطبع قد يكون فقدان هذه النقاط مكلفاً بصورة أكبر في النهاية، كان ينبغي أن نحصد ثلاث نقاط. في النهاية سنعلم. من الممكن أن تكون نقطة مهمة».
وأضاف: «لا أقلل من مستوى برينتفورد، رأيتهم أمام مانشستر سيتي وأمام ليفربول، ولكن كان ينبغي أن نظهر بشكل أفضل، ولست سعيداً بالأداء، لا يوجد سوء تفاهم، يجب أن نكون ثابتين في طريقة لعنا وأدائنا».

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
ليفربول
آخر الأخبار
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر
علوم الدار
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر
اليوم 17:05
شعار (أم الإمارات)
علوم الدار
هيئة الأمم المتحدة للمرأة تشيد بجهود الشيخة فاطمة في تمكين ودعم المرأة الإماراتية
اليوم 17:32
«النمور» ينقض على صدارة «دوري 21»
الرياضة
«النمور» ينقض على صدارة «دوري 21»
اليوم 17:30
نهيان بن مبارك يزور مجلس عائلة سعيد لوتاه بدبي
علوم الدار
نهيان بن مبارك يزور مجلس عائلة سعيد لوتاه بدبي
اليوم 17:19
«الصناعة» توقع اتفاقيات مع 16 جهة وطنية وشركة ريادية
اقتصاد
«الصناعة» توقع اتفاقيات مع 16 جهة وطنية وشركة ريادية
اليوم 17:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©