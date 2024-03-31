تن هاج: تعادل «مكلف»



لندن (د ب أ)



أكد إريك تن هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن تعادل فريقه مع برينتفورد على الأرجح سيكون مكلفاً في مساعي الفريق لاحتلال أحد المراكز المؤهلة للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن مانشستر يونايتد لم يقدم الكثير لتقليل الضجيج الدائر حول مستقبل المدير الفني، حيث تعادل في النهاية بشكل درامي مع برينتفورد1-1، وكان يبدو أن الفريق سيحصد النقاط الثلاث رغم أنه لم يقدم العرض المنتظر، عندما وضع البديل ماسون مونت الفريق في المقدمة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ولكن برينتفورد عادل النتيجة بعد أقل من 3 دقائق عبر كريستوفر آجر لينتزع برينتفورد نقطة ثمينة كان يستحقها على أقل تقدير.

وقال تن هاج: «لم نكن نستحق الفوز، ولكن إذا كانت النتيجة تسير في مصلحتك عليك أن تستغل هذا، في العادة نكون جيدين في مثل هذه الظروف».

وأضاف: «من حيث الشراسة، برينتفورد كان الأفضل، ولكن عندما تكون قريباً من الفوز عليك أن تنهي المباراة فائزاً».

وأضاف: «حتى عندما لا تلعب بشكل جيد فلا زلت مطالباً بتحقيق الفوز، وفعلنا هذا تقريباً، لم نلعب بشكل جيد، ولكن كانت هناك روح قتالية لكنها لم تكن كافية».

وقال: «ما زال هناك الكثير من المباريات المتبقية، بالطبع قد يكون فقدان هذه النقاط مكلفاً بصورة أكبر في النهاية، كان ينبغي أن نحصد ثلاث نقاط. في النهاية سنعلم. من الممكن أن تكون نقطة مهمة».

وأضاف: «لا أقلل من مستوى برينتفورد، رأيتهم أمام مانشستر سيتي وأمام ليفربول، ولكن كان ينبغي أن نظهر بشكل أفضل، ولست سعيداً بالأداء، لا يوجد سوء تفاهم، يجب أن نكون ثابتين في طريقة لعنا وأدائنا».