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الرياضة

«بيليه» يضع بصمته الأولى مع «الراقي» بعد غياب 525 يوماً

«بيليه» يضع بصمته الأولى مع «الراقي» بعد غياب 525 يوماً
31 مارس 2024 14:00

علي معالي (دبي)
بعد 525 يوماً، عاد محمد جمعة «بيليه» للتهديف، وهذه المرة بقميص البطائح، قادماً من نادي شباب الأهلي، حيث وضع بيليه بصمته الإيجابية بهدف التقدم لفريقه (2-1) في الدقيقة 49، بمرمى الجزيرة، قبل أن يتعادل زايد سلطان في الدقيقة 82 في المباراة التي انتهت لمصلحة «الراقي» 3-2.
وكانت آخر أهداف بيليه في مباراة فريقه السابق شباب الأهلي بمرمى خورفكان في الجولة السابعة يوم 22 أكتوبر 2022، ومباراة اللاعب الأخيرة ضد الجزيرة هي الثالثة في مشواره مع «الراقي»، وكان اللاعب ومعه زميله عبدالعزيز هيكل قد ابتعدا عن مباراة البطائح في الجولة الماضية ضد شباب الأهلي، ومع عودتهما في الجولة الحالية استعاد «الراقي» قوته ونجح في تحقيق فوز مثير للغاية في الدقيقة 92 بهدف البرازيلي الشاب أوليفيرا.
وجود بيليه في قيادة هجوم البطائح، منح الفريق قوة إضافية، وأحداث توازناً هجومياً جيداً، وشكل مع سيكو بابا ثنائياً مناسباً على طرفي الملعب مما منح الفريق ثقلاً هجومياً قوياً.
واعترف الكرواتي جوران توميتش مدرب البطائح بعد المباراة بأن غياب علي مبخوت الهداف الجزراوي الكبير عن المباراة كان له تأثير كبير على أداء البطائح، مشيداً في نفس الوقت برغبة لاعبي فريقه بتحقيق الانتصار من البداية، رغم سيطرة الجزيرة في بعض الأوقات، وأنه فخور بما يقدمه البطائح حتى الآن.

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