أزارو.. انتزاع النجومية بـ «قوة رباعية»

رضا سليم (دبي)

خطف وليد أزارو مهاجم فريق عجمان، نجومية الجولة السابعة عشرة لدوري أدنوك للمحترفين، بعدما سجل 4 أهداف «سوبر هاتريك» في مرمى فريق اتحاد كلباء، والتي انتهت لمصلحة فريقه 4-2، ليعود الهداف المغربي للتألق، ويكتب سطراً جديداً في مسيرته مع «البرتقالي»، خاصة أنه يتصدر قائمة هدافي الفريق برصيد 9 أهداف، ويبتعد عن صدارة الهدافين في الدوري بفارق هدفين فقط، كما أنه أعاد «دورينا» إلى ظاهرة «سوبر هاتريك» وهي المرة الأولى التي يسجل فيها لاعب 4 أهداف في مباراة واحدة منذ رباعبة لابا كودجو مهاجم العين في مرمى الظفرة في سبتمبر 2022.

والمثير أن أزارو سجل 7 أهداف في مرمى «النمور»، حيث كان أول «هاتريك» له في الدور الأول ورغم أن فريقه خسر المباراة 3-5، إلا أنه كان النجم الأبرز، ولعب وليد مع فريقه هذا الموسم 897 دقيقة خلال 10 مباريات، ويرفع رصيده إلى 48 مباراة في الدوري سجل خلالها 26 هدفاً منذ تعاقد معه النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية موسم 2021-2022، قادماً من الاتفاق السعودي.

وغاب أزارو عن 5 مباريات لفريقه في الدور الأول أمام خورفكان وحتا والجزيرة والنصر، والشارقة بسبب الإصابة، كما غاب في أول مباراة بالدوري أمام شباب الأهلي للإيقاف، وكانت عودته أمام «الفرسان» في بداية الدور الثاني، وكان آخر أهدافه قبل «سوبر هاتريك» في مرمى الظفرة بالجولة السادسة في 27 أكتوبر الماضي، أي أنه عاد للتهديف بعد 154 يوماً.

وينتهي عقد اللاعب مع نهاية الموسم الحالي، والمحاولات جارية بينه وبين إدارة النادي للتجديد والاستمرار مع الفريق لموسم آخر، في ظل ما يتردد عن وصول عروض للاعب من الدوري المصري، إلا أنها لم تحسم بعد.

ويؤكد محمد حسين كزوة إداري فريق عجمان، أن أزارو من اللاعبين المتميزين والهدافين الذين يجيدون هز الشباك في أوقات صعبة من المباريات، بالإضافة إلى أنه مصدر إزعاج لكل مدافعي الفرق، خاصة أنه يتحرك بشكل جيد ولديه مهارات عالية، ويكفي أنه سجل 9 أهداف للفريق حتى الآن، وهو مكسب كبير للفريق منذ التعاقد معه، خاصة أن المدرب يلعب بطريقة المهاجم الواحد، وبالتالي الاعتماد عليه في قيادة هجوم «البرتقالي» لتسجيل الأهداف.