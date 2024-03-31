«الفيكتوري» يهدي الإمارات «الإنجاز الأجمل» في «مونديال الفورمولا-1»



فيتنام (الاتحاد)



تُوج زورق «الفيكتوري 4»، بقيادة إريك ستارك بطلاً للسباق الختامي في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1» والتي أقيمت في فيتنام، وتبعه فريق «فيتنام 1»، بقيادة جوناس آندرسون، و«الصين 7» بقيادة بيتر مورين، ليهدي «الفيكتوري» الإمارات أجمل إنجاز مع نهاية هذه المرحلة من البطولة.

وتصدر «الفيكتوري 4» صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 55 نقطة، مع نهاية الجولة ليبتعد في الصدارة، في حين تراجع «الشارقة 17» إلى المركز الثالث في الترتيب العام، بعد أن كان متصدراً للبطولة، في نهاية الجولة الماضية.

وحل «أبوظبي 5» بقيادة ثاني القمزي في المركز السادس، بينما جاء «الفيكتوري 3» بقيادة أحمد الفهيم في المركز التاسع، وزورق «أبوظبي 16» بقيادة راشد القمزي في المركز الثاني عشر.

وشهد السباق تعرض زورق «الشارقة 18» بقيادة فيليب رومز لحادث انقلاب في منتصف السباق، مما أبعده عن المنافسة، وجاءت أجواء السباق حارة للمشاركين، حيث وصلت الحرارة إلى قرابة ثلاثين درجة، في أحد أكثر أيام المنافسة حرارة.

وحقق «الفيكتوري 4» أفضل زمن ضمن تصفيات السرعة في الجولة، ليضمن انطلاقة قوية في السباق الرئيسي لاحقاً، والاستمرار في التألق حتى السباق الرئيس والختامي للجولة، ومن المقرر أن تقام الجولة القادمة في إيطاليا خلال يونيو 2024.

وهنأ الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، فريق الفيكتوري بعد تحقيق زورق الفيكتوري 4 بقيادة إريك ستارك لقب الجولة الثانية من بطولة العالم، بتفوق إماراتي قوي في المنافسة.



وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان أن سفراء الإمارات قدموا مشاركة قوية وجميلة في المنافسة، توجت في الختام بتصدر زورق الفيكتوري وتحقيقه لقب الجولة والقفز إلى صدارة الترتيب العام للمنافسة برصيد 55 نقطة مع نهاية هذه المرحلة.

وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان: نفخر بما قدمته الزوارق الإماراتية في البطولة والظفر بلقب الجولة في الختام، ونبارك للفيكتوري الأداء المتميز في السباق والوصول لمنصة التتويج، والأجمل أن اللقب تحقق في شهر رمضان الفضيل والعودة بالإنجاز للرياضة الإماراتية.