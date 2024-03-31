أهداف «الساحر» لا تشفع لتحليق «الصقور»

معتصم عبدالله (دبي)

لم يشفع الهدف الأول من لعبة متحركة للساحر الإسباني إنييستا قائد «الصقور» أمام بني ياس، في تحليق فريقه بالفوز والنقاط الثلاث، بعدما نجح «السماوي» في تحويل تأخره بهدف في الدقيقة 19 إلى فوز 2-1 بفضل ثنائية سهيل النوبي في الدقيقة 47، والفرنسي يوسف نيكتيه 60 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد نادي الإمارات ضمن «الجولة الـ17» لـ«دوري أدنوك للمحترفين».

ويعد الهدف في شباك «السماوي» الثالث للمخضرم إنييستا في مشواره في «دوري المحترفين»، والأول من «لعبة متحركة» بعدما سجل هدفين من ركلتي جزاء أمام عجمان في الجولة الثانية، والعين في الجولة 6، وبدا من اللافت أن «الصقور» فشل في تحقيق الفوز في المباريات الثلاث التي سجل فيها «الساحر» بتعادله مع «البرتقالي» 4-4، والخسارة أمام العين 1-3، وبني ياس 1-2.

ويحتل إنييستا بفضل أهدافه الثلاثة وصافة هدافي «الصقور» في الدوري والتي يتصدرها مواطنه باكو الكاسير برصيد 6 أهداف، وخاض «الساحر» إجمالاً 11 مباراة مع نادي الإمارات في الدوري من بينها 10 كأساسي ومباراة واحدة كبديل أمام الوصل 0-1 في «الجولة الأولى»، بمجموع 908 دقائق سجل خلالها 3 أهداف من بينها هدفان من «ركلتي الجزاء».

وأعادت الخسارة أمام بني ياس 1-2، «الصقور» إلى مربع النتائج السلبية بعد فوزه في «الجولة 16» أمام خورفكان 2-1، ويحتل «الصقور» المركز قبل الأخير في الترتيب العام للدوري برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلها، مقابل الخسارة في 12، وسجل الفريق 17 هدفاً كثاني أضعف خط هجوم بعد حتا المتذيل، فيما استقبلت شباكه 40 هدفاً كأضعف خط دفاع في الدوري.

إنييستا بالأرقام في الدوري

11 مباراة

10 مباريات أساسياً

908 مجموع دقائق اللعب

3 أهداف

2 هدفان من ركلتي جزاء

1 صناعة هدف

391 تمريرة

302 تمريرات ناجحة