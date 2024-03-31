النصر وشباب الأهلي إلى نهائي دوري السلة

علي معالي (دبي)

تأهل فريقا النصر وشباب الأهلي إلى نهائي بطولة دوري السلة، بعد أن كرر «العميد» الفوز على الشارقة 88-84، في إياب الدور قبل النهائي، وكذلك فوز «الفرسان» على البطائح 87-84، لتصبح هذه هي المواجهة الثانية، للموسم الثاني على التوالي بين شباب الأهلي والنصر على لقب الدوري.

استطاع الشارقة أن يؤكد أفضليته المطلقة على الشارقة هذا الموسم في مباراة مثيرة جرت على صالة نادي الشارقة، بعد مواجهة ظلت معلقة حتى لحظاتها الأخيرة، وشهدت تبادل الفريقين للتقدم على مدار أرباع المباراة، حيث تقدم الشارقة في الربع الأول 24-22، وسيطر النصر على الأرباع الثلاثة الأخرى بالفوز 20-19، 22-21، 24-20، ونجح المدرب المصري حسام الوكيل في أن يقود فريقه إلى انتصار متميز وبطريقة لعب جعلت «العميد» يحسم التأهل، خاصة بعد الفوز من قبل في مباراة الذهاب بدبي بنتيجة 88-74.

وتألق من جانب النصر، الجزائري محمد حراث، والأميركي مارفيل هاريس، بتسجل كل منهما 28 نقطة، ثم حسن عبدالله 15 نقطة، إضافة إلى 8 نقاط من نصيب مامادو ندياي، و5 نقاط لفيصل محمد و3 نقاط لصالح سلطان.

وفي مباراة ثانية، حقق شباب الأهلي الفوز على البطائح بنتيجة 87-84، في مباراة جاءت قوية للغاية، ونجحت خبرة لاعبي «الفرسان» في حسم اللقاء بفارق 3 نقاط فقط، من خلال التفوق في الأرباع الثلاثة الأولى بنتيجة 19-16، 20-16، 30-21، في حين كان الربع الرابع والأخير من نصيب «الراقي» بنتيجة 31-18، وهو الربع الذي كاد أن يؤجل فوز شباب الأهلي، وكان «الفرسان» قد تفوق في مباراة الذهاب بنتيجة 91-86، وسوف يلتقي شباب الأهلي (حامل اللقب) مع النصر في مباراة الذهاب يوم 19 أبريل، والإياب 23 من نفس الشهر.