«قمة العين والشارقة الـ98» تصل إلى «محطة التعادل الـ31»

علي معالي (الشارقة)

انتهت «القمة الـ98» في تاريخ لقاءات الشارقة والعين بالتعادل الإيجابي 1-1، ليرتفع عدد التعادلات بينهما في مشوارهما الطويل معاً في «دورينا» على مدار تاريخه إلى 31 مباراة، وجاءت القمة الأخيرة على استاد هزاع بن زايد في الجولة الـ17 مثيرة في أحداثها، خاصة بالهدف الذي منح لابا كودجو الانفراد بصدارة الهدافين بـ12 هدفاً، وبفارق هدف عن عمر خربين مهاجم الوحدة (11 هدفاً)، وكانت فترة غياب لابا طويلة عن هجوم «الزعيم»، حيث ابتعد عن ملاعبنا بعد نهاية الجولة الـ14 بسبب الإصابة.

ومع نهاية هذه المباراة يظل الشارقة متقدماً في الانتصارات على العين بفارق مباراة واحدة (34 مقابل 33)، ليستمر السباق الكروي الجميل بين الكبيرين.

وكان في مقدور الشارقة تحقيق الانتصار على مدار شوطي المباراة، لكن فراس بالعربي رفض ذلك، رغم أنه كان صاحب هدف التعادل في الدقيقة 56، حيث أهدر أكثر من فرصة مؤكدة منها انفرادات بالمرمى، ليضع الكرة تارة في القائم الأيسر للحارس المتألق العيناوي خالد عيسى، وتارة أخرى يضعها في الشباك الخارجية للعين، وكلها فرص كانت كفيلة بأن تجعل المباراة هي الأفضل في تاريخ فراس بملاعبنا، لكنه أهدرها جميعاً، واستغل كرة وتمريرة سحرية من كايو لوكاس سجل منها هدف التعادل.

ويبدو أن كوزمين مدرب الشارقة والذي أدار المباراة من المدرجات تنفيذاً للعقوبة المفروضة عليه، قد أدرك أخيراً أنه لا بد من منح فراس فرصة التألق على حساب بيانيتش، الذي وضعه من البداية على الدكة، وهي المرة الأولى التي يجلس فيها اللاعب البوسني احتياطياً هذا الموسم، حيث شارك في 16 مباراة حتى الآن منها 15 مباراة لعب أساسياً، لتأتي مباراة العين الأخيرة ليبقى احتياطياً، وينطلق فراس في قيادة خط وسط «الملك».

ويبدو أن اللاعب التونسي فراس بالعربي قد ضاق ذرعاً مما يفعله كوزمين حيث قال عقب المباراة: «على المستوى الشخصي مررت بفترة عصيبة، بما في ذلك الإصابة والعملية، ولدي الكثير لتقديمه للشارقة، وانتظرت الفرصة وأمام العين أثبت ذلك، وفعلنا كل شي وافتقدنا للإنهاء السليم، وقدمنا مباراة ممتعة من البداية للنهاية، وكنا أكثر جاهزية من العين، وكانت لدينا رغبة أكثر لتحقيق الانتصار لكن نهاية الفرص لدينا لم تكن سعيدة في معظمها، وأنا أهدرت فرصاً كثيرة، وعلينا العمل أكثر خلال التدريبات أمام مرمى المنافس».

وأضاف: «قدمنا مباراة كبيرة، وعلينا ترجمة تطور هذا الأداء في مباراة شباب الأهلي بالكأس والتي ستكون مواجهة صعبة أيضاً، وكان حارس العين يقظاً في كل الهجمات التي قمنا بها».

هدف التعادل لفراس بالعربي هو الأول له في شباك العين بالدوري منذ انتقاله لملاعبنا موسم 2020-2021 مع الفجيرة قادماً من النجم الساحلي التونسي، والهدف الـ34، والثالث له هذا الموسم مع الشارقة، حيث سبق له أن سجل 12 هدفاً مع عجمان في موسم 2021-2022، ونفس الرقم في الموسم التالي قبل الانتقال لـ«الملك»، ومع بداية مشواره بالفجيرة سجل 7 أهداف.