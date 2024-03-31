«الإمبراطور» يحصد برونزية طائرة ند الشبا

دبي (الاتحاد)

أحرز فريق الإمبراطور الميدالية البرونزية في بطولة الكرة الطائرة، التي أقيمت في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، ضمن منافسات النسخة الـ11 من «دورة ند الشبا الرياضية»، الدورة الرياضية الأكبر من نوعها التي تنظم تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتضمنت 9 ألعاب.

وحصل فريق الإمبراطور على المركز الثالث بعد فوزه على فريق الجوارح في المباراة التي انتهت بنتيجة 3 – 0، حيث انتهى الشوط الأول 25 – 22، وانتهى الشوط الثاني 25 – 23، وانتهى الشوط الثالث 25 – 23، وتوج خلالها اللاعب جوز توماسو من فريق الإمبراطور بلقب أفضل لاعب في المباراة، وحضر د. ماسيمو ريجي رئيس رابطة الدوري الإيطالي للكرة الطائرة منافسات المباراة، وهنأ اللاعبين ممن ينتمون للأندية الإيطالية التي تنافس على لقب دوري المحترفين الأوروبي المشاركين في المباراة، وعبر عن سعادته بالأجواء الرائعة والمنافسات القوية التي تشهدها بطولة الكرة الطائرة في دورة ند الشبا الرياضية والتي تجمع ألمع وأقوى النجوم العالميين في عامل الكرة الطائرة.

وعقب انتهاء مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، قام كل من حسن المزروعي مدير الدورة، وعادل البناي مدير اللجنة الفنية، بتكريم الفريق الفائز بالميداليات البرونزية، كما تم تكريم مديري الفرق المشاركة في البطولة، وهم: سلطان إبراهيم أهلي مدير فريق زعبيل 2، ومطر سيف الجابري مدير فريق فهود زعبيل، وفيصل يوسف الرئيسي مدير فريق الجوارح، وحميد محمد جابر مدير فريق الإمبراطور، ومحمد عبدالرحيم الزرعوني مدير فريق زعبيل 1، وعلي البدواوي مدير فريق الملك، ومروان بن ثاني مدير فريق إتش إم إس، وأحمد عباس مدير فريق العميد.

على جانب آخر، اختتمت منافسات بطولة البادل المحلية لفئة 20 نقطة، وفئة 100 نقطة، وشارك في مختلف فئات بطولة البادل 600 لاعب ولاعبة من داخل وخارج الدولة في مختلف التصنيفات والمستويات الفنية، تنافسوا ضمن 5 فئات محلية وفئة دولية، الفئة الدولية رايز (FIP RISE)/ رجال وسيدات، والفئات المحلية هي: فئة التصنيف المحلي 20 نقطة/ رجال، وفئة التصنيف المحلي للإماراتيين/ رجال، وفئة التصنيف المحلي للإماراتيات/ سيدات، وفئة الناشئين دون 18 سنة/ أولاد.