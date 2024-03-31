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الرياضة

الإعلام العالمي: «كأس دبي» موعد دائم مع «الروعة»

الإعلام العالمي: «كأس دبي» موعد دائم مع «الروعة»
31 مارس 2024 17:00

مراد المصري (أبوظبي)
أجمعت وسائل الإعلام العالمية على روعة كأس دبي العالمي لسباقات الخيول، الذي أقيم أمس بمشاركة متنوعة لأفضل الخيول من حول العالم، وأكدت أنه يشكل موعداً دائماً مع أروع الأوقات سواءً بالتنظيم الأنيق والفعاليات المرافقة، أو مجريات السباقات نفسها التي تحبس الأنفاس دائماً قبل خط النهاية.
وأفرد موقع «راسينج بوست» الشهير في تغطية رياضة سباقات الخيول، تقريراً مفصلاً عن منافسات الحدث، وتحديداً فوز «لوريل ريفر» بشوط كأس دبي العالمي، وفي تقرير حمل عنوان «لوريل ريفر يقدم عرضاً خلاباً ليحكم قبضته على كأس دبي العالمي»، ونقلت تصريحات الفارس تاج أوشي، الذي يعتبر نفسه يعيش حلماً لا يريد أن يصحو منه.
وركزت وسائل الإعلام البريطانية على مشاركة السير أليكس فيرجسون، مدرب مانشستر يونايتد السابق، بصفته مالكاً للخيول، وتحديداً الخيل «سبرينت دانسر»، لكنه اكتفى بالحصول على المركز الـ 11 في سباق شيماء كلاسيك، وذلك في أول مشاركة له في هذا الحدث.
فيما استعرضت حسابات سباقات الخيول في الولايات المتحدة، نتائج الخيول الأميركية التي كان لها حضور بارز في كأس دبي العالمي، وأبرز موقع «بلود هورس» أهمية التواجد الكبير لهذه الخيول في الحدث العالمي سنوياً.
ونشر الحساب الرسمي لنادي أي سي ميلان الإيطالي، لقطات من تواجد نجم الفريق السابق، زلاتان إبراهيموفيتش، كسفير لهم في الحدث بالتعاون مع «طيران الإمارات».

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