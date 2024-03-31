خطة «الإمبراطور» إلى «اللقب الغائب» تعتمد على «نسيان العاشرة»!

معتز الشامي (دبي)



خرج الوصل بالمطلوب أمام خورفكان، عندما أنهى اللقاء بـ «ثلاثية» وأداء لافت، في ختام «الجولة 17» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ولم يكتف «الإمبراطور» بحصد «العلامة الكاملة»، وفي الوقت نفسه تسابق أقرب المنافسين على تقديم الهدايا، خاصة العين وشباب الأهلي اللذين أهدرا نقطتين ب «وزن الذهب»، عقب تعادل «الزعيم» مع الشارقة، و«الفرسان» مع الوحدة.

ونجح «الإمبراطور» في الابتعاد بالصدارة، بفارق 10 نقاط كاملة، بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة، بينما يملك العين «الوصيف» 35 نقطة، وله مباراة مؤجلة، وشباب الأهلي الثالث «34 نقطة» وله أيضاً مباراة مؤجلة.

ويحتاج «الأصفر» إلى مواصلة مسيرة الانتصارات في الجولات المقبلة، لضمان الابتعاد بالصدارة، بما يقرب الفريق من «حلم التتويج» باللقب الغائب منذ موسم 2006-2007، وهو ما يدركه الجهاز الفني بقيادة الصربي ميلوش، الذي يطبق خطة مختلفة للتعامل مع ما وصفه ب «ضغوط الصدارة»، وكشف في تصريح خاص ل «الاتحاد»، عن أنه حذر لاعبيه عقب المباراة من المبالغة في الاحتفال بتعثر المنافسين، والابتعاد أكثر بالصدارة، وشدد على أن أفضل فلسفة يمكن اتباعها خلال تلك المرحلة هو نسيان فارق ال 10 نقاط مع العين وال 11 نقطة مع شباب الأهلي، وذلك لأن الفريقين لديهما مباراة مؤجلة، وبالتالي إمكانية تضييق الفارق، كما أن الوصل لم يخض «جولة العودة» أمام منافسيه المباشرين على اللقب حتى الآن.

وأشاد ميلوش بعقلية لاعبيه ورغبتهم في الفوز، من دون النظر إلى حسابات الصدارة أو اللقب، وقال: «تحدثنا خلال الأيام القليلة الماضية، عن ضرورة التركيز في تلك الجولة، لأنها يتبعها مباراة مهمة أمام الجزيرة في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد مواجهة خورفكان ب 3 أيام فقط، ما يضعنا أمام ضغوط إضافية، تتطلب السير على مسار الانتصارات، والتفكير في كل بطولة على حدة، حيث لا وقت أمام الفريق لالتقاط الأنفاس».

وقال: «لا أعرف ما هو أنسب عدد من النقاط التي يمكن أن نصل إليها للحديث عن حسم اللقب، ولا يجب أن نفكر في ذلك، رغم أن الجماهير تحسبها ب «النقطة»، وترغب في المزيد من الفارق، ولكننا لم نحقق أي شيء هذا الموسم حتى الآن، والمطلوب هو التواضع واستمرار الأداء بقوة وتركيز، خصوصاً أن أي فريق يلتقي الوصل يبذل ضعف المجهود المطلوب منه، من أجل النقطة، وهو ما يتطلب أيضاً ضرورة مضاعفة جهود جميع اللاعبين».

وفيما يتعلق بغياب علي صالح عن تشكيلة مباراة خورفكان، قال: «اللاعب عانى من بعض التعب، نتيجة «نزلة برد»، ولكن الجهاز الفني فضل إراحته من المباراة، ليكون جاهزاً لمواجهة الجزيرة في الكأس».

وأضاف: «لدينا لاعبون متميزون في كل المراكز، كما أن الجهاز الفني يملك البديل المناسب لكل مركز تقريباً، حيث يسعى الجميع لتقديم أفضل ما لديهم في التدريبات، من أجل الظهور بصورة رائعة وإسعاد الجماهير في المباريات المقبلة».