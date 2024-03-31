الإثنين 1 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مليحة يخلط الأوراق في «أقوياء اليد»

مليحة يخلط الأوراق في «أقوياء اليد»
31 مارس 2024 18:00

رضا سليم (دبي) 

أخبار ذات صلة
«النمور» ينقض على صدارة «دوري 21»
"موارد الشارقة" تحدد عطلة عيد الفطر


واصل شباب الأهلي مطاردة الشارقة على قمة دوري أقوياء اليد، بعد فوزه على الوصل 29-25 في المباراة التي جرت بصالة النهدة، ضمن «الجولة الـ11» من الدور التمهيدي، وانتهى الشوط الأول بتقدم «الفرسان» 16-13، ليرفع رصيده إلى «27 نقطة»، بفارق 4 نقاط عن «الملك» المتصدر وله 31 نقطة، فيما ظل الوصل في المركز السادس بـ20 نقطة.
وعاد مليحة إلى المفاجآت، بالفوز على الجزيرة 29-25 في المباراة التي جرت بصالة «فخر أبوظبي»، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 15-15، ليخلط أوراق المربع، ويقفز مليحة إلى المركز الثالث «23 نقطة»، متساوياً مع الجزيرة الذي تراجع إلى المركز الرابع، والعين الخامس «22 نقطة»، ويبقى دبا الحصن والنصر في المركزين السابع والثامن بنفس الرصيد «15 نقطة».
ويدور الصراع بين 3 فرق هي مليحة والجزيرة والعين على خطف بطاقة المركز الرابع مع نهاية الدور التمهيدي، ولم يتبق إلا 3 جولات، وتصبح مباراة العين والجزيرة في «الجولة الـ12» يوم الجمعة المقبل بصالة العين مؤثرة في موقف الفريقين بجدول الترتيب، وفوز الجزيرة يصب في مصلحة مليحة الذي خسر أمام العين، بينما فوز «البنفسج» يشعل الصراع بسبب فارق النقطة، ويحتاج مليحة إلى الفوز على دبا الحصن في الجولة المقبلة حتى يخدم نفسه، ويستمر في المركز الثالث، بصرف النظر عن نتيجة لقاء العين والجزيرة.

 

دوري أقوياء اليد
شباب الأهلي
الشارقة
مليحة
الجزيرة
النصر
العين
آخر الأخبار
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر
علوم الدار
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر
اليوم 17:05
شعار (أم الإمارات)
علوم الدار
هيئة الأمم المتحدة للمرأة تشيد بجهود الشيخة فاطمة في تمكين ودعم المرأة الإماراتية
اليوم 17:32
«النمور» ينقض على صدارة «دوري 21»
الرياضة
«النمور» ينقض على صدارة «دوري 21»
اليوم 17:30
نهيان بن مبارك يزور مجلس عائلة سعيد لوتاه بدبي
علوم الدار
نهيان بن مبارك يزور مجلس عائلة سعيد لوتاه بدبي
اليوم 17:19
«الصناعة» توقع اتفاقيات مع 16 جهة وطنية وشركة ريادية
اقتصاد
«الصناعة» توقع اتفاقيات مع 16 جهة وطنية وشركة ريادية
اليوم 17:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©