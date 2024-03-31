مليحة يخلط الأوراق في «أقوياء اليد»

رضا سليم (دبي)



واصل شباب الأهلي مطاردة الشارقة على قمة دوري أقوياء اليد، بعد فوزه على الوصل 29-25 في المباراة التي جرت بصالة النهدة، ضمن «الجولة الـ11» من الدور التمهيدي، وانتهى الشوط الأول بتقدم «الفرسان» 16-13، ليرفع رصيده إلى «27 نقطة»، بفارق 4 نقاط عن «الملك» المتصدر وله 31 نقطة، فيما ظل الوصل في المركز السادس بـ20 نقطة.

وعاد مليحة إلى المفاجآت، بالفوز على الجزيرة 29-25 في المباراة التي جرت بصالة «فخر أبوظبي»، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 15-15، ليخلط أوراق المربع، ويقفز مليحة إلى المركز الثالث «23 نقطة»، متساوياً مع الجزيرة الذي تراجع إلى المركز الرابع، والعين الخامس «22 نقطة»، ويبقى دبا الحصن والنصر في المركزين السابع والثامن بنفس الرصيد «15 نقطة».

ويدور الصراع بين 3 فرق هي مليحة والجزيرة والعين على خطف بطاقة المركز الرابع مع نهاية الدور التمهيدي، ولم يتبق إلا 3 جولات، وتصبح مباراة العين والجزيرة في «الجولة الـ12» يوم الجمعة المقبل بصالة العين مؤثرة في موقف الفريقين بجدول الترتيب، وفوز الجزيرة يصب في مصلحة مليحة الذي خسر أمام العين، بينما فوز «البنفسج» يشعل الصراع بسبب فارق النقطة، ويحتاج مليحة إلى الفوز على دبا الحصن في الجولة المقبلة حتى يخدم نفسه، ويستمر في المركز الثالث، بصرف النظر عن نتيجة لقاء العين والجزيرة.