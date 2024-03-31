«الذاكرة» تعود إلى «الهدافين» في «أدنوك للمحترفين»



مراد المصري (أبوظبي)



شهدت «الجولة الـ17» من «دوري أدنوك للمحترفين»، استعادة العديد من اللاعبين ذاكرة تسجيل الأهداف، بعد غياب «فترات متباينة»، وأصبحت «علامة فارقة» في الجولة.

وبرزت الظاهرة في مباراة عجمان واتحاد كلباء، ولم يكتف المغربي وليد أزارو هداف «البرتقالي» بالعودة إلى التسجيل في الدوري، بعد غياب 154 يوماً، منذ هدفه أمام البطائح في أكتوبر الماضي، إلا أنه سجل رباعية «سوبر هاتريك»، وحتى بالنسبة لـ«النمور»، فإن لياندرو سباداسيو عاد إلى هز الشباك بعد غياب 147 يوماً، منذ هدفه أمام شباب الأهلي في نوفمبر الماضي، كما أن زميله عبد العزيز حمد سجل هدفاً بالدوري للمرة الأولى منذ الموسم قبل الماضي 2021-2022.

وفي قمة الوحدة وشباب الأهلي، عاد إسماعيل مطر أسطورة «العنابي» لهز الشباك بهدف رائع، هو الثاني له هذا الموسم، والأول منذ نوفمبر الماضي.

وأنهى الفرنسي يوسف نياكاتيه صيامه عن التسجيل في الجولات الماضية، ليقتنص هدف الفوز الثاني لبني ياس على فريق الإمارات، في أول أهدافه منذ ديسمبر الماضي.

وعاد 3 لاعبين لهز الشباك للمرة الأولى منذ منتصف ديسمبر الماضي، وهم التوجولي لابا كودجو الذي عانى من الإصابة مؤخراً، وسجل مع العين أمام الشارقة، وهو حال منافسه فراس بالعربي الذي سجل هدف التعادل لـ«الملك»، فيما استعاد نيكولاس خمينيز توازنه مرة أخرى مع الوصل، بعدما سجل هدفاً متميزاً.

وافتتح زايد العامري رصيده مع الجزيرة هذا الموسم، وهو أول هدف يسجله بالدوري عموماً منذ الموسم قبل الماضي، وتحديداً 25 فبراير 2022، في لقاء الإمارات، علماً أنها أول مرة يسجل فيها هدفاً لاعباً أساسياً مع فريقه منذ ديسمبر 2020.