الإثنين 1 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الذاكرة» تعود إلى «الهدافين» في «أدنوك للمحترفين»

«الذاكرة» تعود إلى «الهدافين» في «أدنوك للمحترفين»
31 مارس 2024 18:30

 
مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«النمور» ينقض على صدارة «دوري 21»
ميلوش يحذر «الإمبراطور» من تكرار سيناريو «العنابي»


شهدت «الجولة الـ17» من «دوري أدنوك للمحترفين»، استعادة العديد من اللاعبين ذاكرة تسجيل الأهداف، بعد غياب «فترات متباينة»، وأصبحت «علامة فارقة» في الجولة.
وبرزت الظاهرة في مباراة عجمان واتحاد كلباء، ولم يكتف المغربي وليد أزارو هداف «البرتقالي» بالعودة إلى التسجيل في الدوري، بعد غياب 154 يوماً، منذ هدفه أمام البطائح في أكتوبر الماضي، إلا أنه سجل رباعية «سوبر هاتريك»، وحتى بالنسبة لـ«النمور»، فإن لياندرو سباداسيو عاد إلى هز الشباك بعد غياب 147 يوماً، منذ هدفه أمام شباب الأهلي في نوفمبر الماضي، كما أن زميله عبد العزيز حمد سجل هدفاً بالدوري للمرة الأولى منذ الموسم قبل الماضي 2021-2022.
وفي قمة الوحدة وشباب الأهلي، عاد إسماعيل مطر أسطورة «العنابي» لهز الشباك بهدف رائع، هو الثاني له هذا الموسم، والأول منذ نوفمبر الماضي.
وأنهى الفرنسي يوسف نياكاتيه صيامه عن التسجيل في الجولات الماضية، ليقتنص هدف الفوز الثاني لبني ياس على فريق الإمارات، في أول أهدافه منذ ديسمبر الماضي.
وعاد 3 لاعبين لهز الشباك للمرة الأولى منذ منتصف ديسمبر الماضي، وهم التوجولي لابا كودجو الذي عانى من الإصابة مؤخراً، وسجل مع العين أمام الشارقة، وهو حال منافسه فراس بالعربي الذي سجل هدف التعادل لـ«الملك»، فيما استعاد نيكولاس خمينيز توازنه مرة أخرى مع الوصل، بعدما سجل هدفاً متميزاً.
وافتتح زايد العامري رصيده مع الجزيرة هذا الموسم، وهو أول هدف يسجله بالدوري عموماً منذ الموسم قبل الماضي، وتحديداً 25 فبراير 2022، في لقاء الإمارات، علماً أنها أول مرة يسجل فيها هدفاً لاعباً أساسياً مع فريقه منذ ديسمبر 2020.

 

دوري أدنوك للمحترفين
العين
لابا كودجو
وليد أزارو
عجمان
اتحاد كلباء
آخر الأخبار
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر
علوم الدار
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر
اليوم 17:05
شعار (أم الإمارات)
علوم الدار
هيئة الأمم المتحدة للمرأة تشيد بجهود الشيخة فاطمة في تمكين ودعم المرأة الإماراتية
اليوم 17:32
«النمور» ينقض على صدارة «دوري 21»
الرياضة
«النمور» ينقض على صدارة «دوري 21»
اليوم 17:30
نهيان بن مبارك يزور مجلس عائلة سعيد لوتاه بدبي
علوم الدار
نهيان بن مبارك يزور مجلس عائلة سعيد لوتاه بدبي
اليوم 17:19
«الصناعة» توقع اتفاقيات مع 16 جهة وطنية وشركة ريادية
اقتصاد
«الصناعة» توقع اتفاقيات مع 16 جهة وطنية وشركة ريادية
اليوم 17:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©