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الرياضة

رادوي يواجه «الحمل الثقيل»

رادوي يواجه «الحمل الثقيل»
31 مارس 2024 14:54

 
مراد المصري (أبوظبي)

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واصل الروماني ميريل رادوي المدرب الجديد للجزيرة، البحث عن فوزه الأول مع الفريق في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما تعرض للخسارة أمام البطائح 2-3، لتكون الثالثة مقابل تعادل وحيد في 4 مباريات قاد خلالها «فخر أبوظبي» بالبطولة.
ويدرك رادوي أن «الحمل ثقيل»، خصوصاً أن الجزيرة مطالب بخوض لقاء قوي أمام الوصل يوم الثلاثاء في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مما يضعه أمام اختبار كبير، لمحاولة عدم انتهاء الموسم مبكراً، في حال الخسارة.
ويعاني رادوي من الغيابات المتكررة في الفريق، وسط ضبابية موقف النجم علي مبخوت، الذي تم استبعاده عن لقاء «الراقي»، مما يفرض على المدرب التعامل مع مختلف الظروف بأقصى درجات الحذر، إذا أراد التعويض في المباريات المقبلة.

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
ميريل رادوي
البطائح
الوصل
كأس صاحب السمو رئيس الدولة
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