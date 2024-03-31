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الرياضة

جيانلوكا يتألق بـ«إعادة اكتشاف»

جيانلوكا يتألق بـ«إعادة اكتشاف»
31 مارس 2024 19:00

 
رضا سليم (دبي) 

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نجح الروماني دانيال إيسايلا مدرب عجمان، في إعادة اكتشاف البرازيلي جيانلوكا مونيز، من جديد، ويعيش حالة من التألق مع «البرتقالي» في المباريات الأخيرة، بعدما تحول من لاعب على «دكة البدلاء» ينتظر فرصة إلى التشكيلة الأساسية، وهو ما فعله إيسايلا في المباراة الأخيرة أمام اتحاد كلباء ضمن «الجولة الـ17»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليكون «كلمة السر» في فوز «البركان». 
وقدم جيانلوكا واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، وربما الأفضل منذ قدومه إلى «دورينا»، بعدما صنع 4 أهداف، سجل منها وليد أزارو «الرباعية» في مرمى «النمور»، وهو ما لم يحدث في تاريخ دوري المحترفين من قبل، ولم يخيب اللاعب ظن مدربه، خاصة أنه دخل التشكيلة بدلاً من البحريني علي مدن، كما تواجد جيانلوكا في التشكيلة الأساسية لمباراة الإمارات التي فاز فيها الفريق بهدفين، وهي المباراة التي سجل فيها أول أهدافه مع الفريق في الدوري.
ولعب جيانلوكا «22 عاماً» 702 دقيقة خلال 11 مباراة هذا الموسم، ويبدو أنه حجز مكانه في التشكيلة الأساسية، مع «البركان»، في المباريات المقبلة مع الفريق، خاصة أنه تحول من اللعب في الدفاع والظهير الأيسر إلى أدوار متعددة وسط الملعب وخلف المهاجمين.
كان عجمان قد استعار جيانلوكا من الوحدة حتى نهاية الموسم، ولعب مونيز مع «أصحاب السعادة» خلال الموسم الماضي 6 مباريات في الدوري و4 مباريات بكأس «مصرف أبوظبي الإسلامي»، كما سبق له اللعب مع العروبة على سبيل الإعارة في موسم 2021-2022، وهو الموسم الذي هبط فيه العروبة، وتعاقد الوحدة معه في موسم 2020-2021 في فئة المقيم، ويمتد عقد اللاعب مع الوحدة حتى يونيو 2025.

 

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
دانييل إيسايلا
الوحدة
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