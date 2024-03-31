«النمور» يدق «ناقوس الهبوط»!



سلطان آل علي (دبي)



تعرّض اتحاد كلباء للخسارة التاسعة هذا الموسم خلال 17 جولة، وهذه المرة أمام عجمان 4-2، وفي ملعبه وبين جماهيره، ويعيش «النمور» الذي أقال مدربه فرهاد مجيدي بعد «الجولة الـ15» من «دوري أدنوك للمحترفين» موسماً كارثياً على صعيد النتائج، وقد يدخل في دوامة الهبوط إذا استمر التراجع!

وتراجع اتحاد كلباء إلى المركز الثاني عشر، بعد خسارته أمام عجمان، حيث تجمد رصيد «النمور» عند 14 نقطة، وبفارق 6 نقاط فقط عن الإمارات الذي يحتل المركز قبل الأخير. ويعد هذا أسوأ رصيد لاتحاد كلباء بعد 17 جولة في الدوري منذ 6 مواسم، على مدى 10 سنوات حضر فيها الفريق، بل إنّ هذا الرصيد أسوأ من مواسم هبط فيها اتحاد كلباء إلى الدرجة الأولى!

وإذا ما عدنا إلى نقاط اتحاد كلباء، بعد 17 جولة في المواسم الأخيرة، نجد أن الموسم الماضي هو الأفضل بـ24 نقطة، وأنهاه الفريق في المركز الثامن، ويأتي بعده موسم 2020-2021 بفارق «نقطة»، حيث جمع «النمور» 23 نقطة آنذاك، وأنهى الموسم بنفس المركز الثامن.

وفي 2018-2019، جمع اتحاد كلباء 20 نقطة، بعد 17 جولة، ولكنه احتل المركز الـ11 في نهاية الدوري، وفي موسم 2021-2022، حصد 18 نقطة وأنهى الدوري عاشراً. وبعد ذلك يأتي موسما 2019-2020 «غير المكتمل» و2016-2017 «هبوط الفريق»، وجمع فيهما 16 نقطة فقط، ويبقى أسوأ رصيد بعد 17 جولة موسم 2014-2015، حيث جمع «النمور» في ذلك الموسم 4 نقاط فقط، من أصل 51 نقطة في 17 جولة، وهبط في المركز الأخير بإجمالي 10 نقاط في نهاية الموسم!

الأرقام تدق ناقوس الخطر لـ«النمور»، حيث إنّ اتحاد كلباء قد يدخل صراع الهبوط بهذا التراجع الكبير، وهو يملك مواجهات مباشرة مع حتا والإمارات، خصوصاً أنّ الأخير أصبح يقدم أداءً أفضل من السابق، وقد يجعل اتحاد كلباء في موقف حرج.

نقاط اتحاد كلباء بعد 17 جولة

موسم 2023-2024: 14

موسم 2022-2023: 24

موسم 2021-2022: 18

موسم 2020-2021: 23

موسم 2019-2020: 16 «غير مستكمل»

موسم 2018-2019: 20

موسم 2016-2017: 16 «هبط»

موسم 2014-2015: 4 «هبط»