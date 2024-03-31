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الرياضة

المطيوعي أول المطاردة في «مضمار الدراجات»

المطيوعي أول المطاردة في «مضمار الدراجات»
31 مارس 2024 16:02

 
الشارقة (الاتحاد)

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نظم اتحاد الدراجات بطولة الدولة للمضمار في الشارقة، بمشاركة 14 لاعباً، من بينهم لاعبو المنتخب للكبار، وتحت 23 سنة، وشهدت فوز خالد معيوف بسباق الأمينيوم، بينما أحرز محمد المطيوعي لقب سباق المطاردة الفردية في البطولة التي شهدت حضور منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد، والدكتور ياسر الدوخي الأمين العام.
ونجح شباب الأهلي في السيطرة على المراكز الثلاثة الأولى، في سباق الأمينيوم عن طريق خالد معيوف وأحمد المنصوري، وحمدان أحمد حسن، وشهد سباق المطاردة الفردية، فوز محمد المطيوعي دراج فريق الإمارات بالمركز الأول، وتبعه محمد المنصوري وسيف الكعبي وكلاهما من شباب الأهلي.
وعبر منصور بوعصيبة، رئيس الاتحاد، عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به الدراجون والأندية في الموسم الحالي، وإقامة أول دوري في بطولة المضمار، وقال: ساهم العمل على صيانة مضمار زايد، في زيادة الإقبال من مختلف الأندية وتأسيس دوري قوي بمشاركة كبيرة من اللاعبين، والمحصلة حصد أول ميدالية على مستوى القارة الآسيوية عن طريق محمد المطيوعي عندما جاء وصيفاً في السباق نفسه.

الإمارات
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أحمد المنصوري
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