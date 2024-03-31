صلاح «صانع الفرح»



لندن (أ ف ب)



وضع المصري محمد صلاح فريقه ليفربول موقتاً في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتسجيله هدف الفوز الثمين على برايتون 2-1، ضمن المرحلة الثلاثين.

وتخلّف ليفربول بهدف مبكر ومفاجئ لداني ويلبيك، بعد أقل من دقيقتين، قبل أن يدرك الكولومبي لويس دياز التعادل في الدقيقة 27، ويمنح صلاح فريقه الفوز في منتصف الشوط الثاني، ورفع ليفربول رصيده إلى 67 نقطة.

واستعاد ليفربول بالتالي نغمة الانتصارات، بعد سقوطه أمام مانشستر يونايتد 3-4، بعد التمديد في ربع نهائي كأس إنجلترا، قبل توقّف النشاط أثناء النافذة الدولية، ما حرمه من إمكانية تحقيق رباعية رائعة في الموسم الأخير لمدربه الألماني يورجن كلوب.

وكان ليفربول أحرز كأس رابطة الأندية الإنجليزية بفوزه على تشيلسي 1-0 بعد التمديد أواخر فبراير الماضي وبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليج)، وينافس بقوة على اللقب المحلي أيضاً.

وفاجأ برايتون أصحاب الأرض بهدف مبكر بعد مرور دقيقة و27 ثانية، عندما فشل قائد ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك في تشتيت إحدى الكرات، فتهيأت أمام داني ويلبيك على مشارف المنطقة، أطلقها مباشرة في سقف الشباك في مباراته الرقم 100 بألوان فريقه الحالي.

والخسارة هي الأولى لبرايتون في آخر 4 زيارات لملعب أنفيلد، وتحديداً منذ سقوطه أمام منافسه 1-2 في نوفمبر عام 2019.

وضغط ليفربول لإدراك التعادل، وكاد المصري محمد صلاح ينجح لكنه تسديدته اليسارية مرت إلى جانب القائم (9).

وتركّزت هجمات ليفربول عبر الظهير الأيمن الأيرلندي الشمالي كونور برادلي، لا سيما في غياب الظهير الأيسر الأساسي الأسكتلندي أندي روبرتسون بداعي الإصابة.

وحاول الأرجنتيني ألكسيس ماكاليستر الفائز بكأس العالم ولاعب برايتون السابق، بدوره لكن كرته علت العارضة (12)، واستمرت محاولات ليفربول ووصلت الكرة باتجاه صلاح داخل المنطقة فسددها على الطاير عالية (18).

وأثمر ضغط ليفربول هدف التعادل، إثر فشل دفاع برايتون في تشتيت إحدى الكرات، فوصلت إلى المهاجم الكولومبي لويس دياز فغمزها داخل الشباك من مسافة قريبة (27).

ومرّر المجري دومينيك سوبوسلاي كرة أمامية متقنة باتجاه صلاح، لكن الأخير سددها ضعيفة بين يدي الحارس (31).

بدأ الشوط الثاني حذراً من الطرفين، قبل أن يُسرّع ليفربول من إيقاعه ورفع دياز كرة متقنة باتجاه صلاح المتربص عند القائم البعيد، لكنه لم يتمكن من إكمالها برأسه داخل الشباك (53)، وحاول سوبوسلاي من مسافة بعيدة لكنها مرت إلى جانب القائم (63).

ثم تصدى حارس برايتون الهولندي بارت فربروجن لتسديدة الأوروجوياني داروين نونييز بقبضتيه (64).

ومن أفضل هجمة لليفربول في الشوط الثاني تبادل سوبوسلاي الكرة مع ماكاليستر الذي مرر كرة ماكرة باتجاه صلاح داخل المنطقة، تابعها الأخير بسهولة بيسراه داخل الشباك (65) رافعاً رصيده إلى 16 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وظن دياز أنّه سجل الهدف الثالث لليفربول لكنه كان متسللاً (70).

وأشرك مدرب برايتون الإيطالي روبرتو دي تسيربي أحد المرشحين لتدريب ليفربول الموسم المقبل، ورقتين هجوميتين فزجّ بالمهاجم الأيرلندي العملاق إيفان فيرجسون وجناح ليفربول السابق آدم لالانا من أجل تعديل النتيجة وكاد الأخير ينجح في ذلك لكنه سدد بمحاذاة القائم (85)، وتصدى حارس برايتون لتسديدة خطيرة لصلاح (90).

وحافظ ليفربول بالتالي على سجله خالياً من الهزائم على ملعبه في آخر 32 مباراة في مختلف المسابقات.

وقال ماكاليستر أحد نجوم المباراة «لم نبدأ المباراة كما يجب لكننا كنا نواجه فريقاً رائعاً، لكن في النهاية نجحنا في قلب النتيجة ونحن سعداء».

وعن تمريرته الحاسمة لصلاح، قال «طالبني صلاح طوال الأسبوع بتمرير الكرة له، حاولنا في الشوط الأول من دون نجاح قبل أن يظهر علو كعبه في الثاني».