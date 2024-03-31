نيوكاسل يخسر «القائد» 9 أشهر

لندن (أ ف ب)



خسر نيوكاسل يونايتد خدمات قائده قلب الدفاع جمال لاسيلز لفترةٍ تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، بعد إصابته الخطيرة في الركبة، خلال المباراة أمام وستهام، ضمن المرحلة 30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وفقاً لما أعلنه النادي.

وقال نيوكاسل إن لاسيلز «30 عاماً» «أصيب بتمزّق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى» خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على وستهام 4-3 على ملعب سانت جيمس بارك.

وأضاف في بيان على «إكس» أن قائد الفريق «من المتوقّع أن يخضع لعملية جراحية الأسبوع المقبل، ويغيب لفترة بين 6 إلى 9 أشهر».

وعانى نيوكاسل من العديد من الإصابات هذا الموسم، إذ ينضم لاسيلز إلى قائمة تشمل الحارس نيك بوب، كيران تريبييه، الهولندي ستيف بوتمان، البرازيلي جويلينتون، لويس مايلي وكالوم ويلسون.

وتعرّض المدافع الشاب فالنتينو ليفرامنتو للإصابة خلال المباراة الماضية أيضاً، ما دفع مدربه إيدي هاو إلى استبداله بالمهاجم الباراجوياني ميجيل ألميرون.

وقلب نيوكاسل النتيجة على ضيفه، بعدما كان متأخّراً 1-3 إلى فوز 4-3، بتسجيله ثنائية في آخر سبع دقائق.