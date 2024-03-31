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الرياضة

طرح تذاكر «مونديال الجودو» في أبوظبي

طرح تذاكر «مونديال الجودو» في أبوظبي
31 مارس 2024 20:05

 

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للجودو- أبوظبي 2024، طرح التذاكر أمام الجماهير، لحضور الحدث الدولي الأكبر من نوعه لهذه اللعبة الأولمبية، والذي يقام من 19 إلى 25 مايو المقبل، في «مبادلة أرينا».
وتشهد بطولة العالم في «النسخة 37» مشاركة أكثر من 100 دولة، مع سعي أبرز المصنفين الدوليين على التواجد في المنافسات التي تعد الأكبر قبل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة خلال الصيف في باريس، وكونه يشكل فرصة أمام الساعين للحصول على بطاقات المشاركة الأخيرة في الأولمبياد، والصعود إلى منصة التتويج في المونديال.
وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، أن طرح التذاكر في هذا التوقيت يأتي تجاوباً مع الإقبال الكبير المتوقع لحضور الحدث من الجماهير، سواء المقيمين على أرض الإمارات، أو الذين يأتون للزيارة وحضور المنافسات خصيصاً، وقال «تعمل اللجنة المنظمة العليا على ترجمة توجيهات قيادتنا الرشيدة في تطبيق أعلى وأفضل المعايير في تنظيم هذه الأحداث الرياضية الكبرى، بما يجسد النهضة الشاملة التي وضعت الإمارات في الريادة على كافة مؤشرات المجالات والأداء في العالم، وتحولت إلى وجهة للاتحادات الرياضية الدولية لتنظيم أحداثها الكبرى، بما يضاعف علينا المسؤولية، وسعينا لتنظيم أفضل نسخة على الإطلاق لهذا «المونديال» العريق الذي يقام منذ نحو سبعة عقود، فقد انطلق للمرة الأولى في عام 1956».
وأضاف: «تحظى رياضة الجودو من شعبية واسعة على الصعيد العالمي، وقوة الحدث المتوقعة في المنافسات، وقيمة الأسماء المشاركة التي تعتبر من نخبة من أبطال العالم في مختلف الفئات والأوزان للجنسين، في مشهد سيكون الأكبر في الجودو قبل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة - باريس 2024».
تتوفر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني لفيرجن ميجا ستورز، عبر الرابط: https://bitly.ws/3h23x، وتشمل ثلاث فئات رئيسية، وفق الطرح الأولى لها، عبر فئتي «A» و«B» بسعر يبدأ من 250 درهماً لليوم الواحد، وفئة كبار الحضور «VIP»، بسعر يبدأ من 550 درهماً لليوم الواحد.
وبحسب برنامج منافسات البطولة، تقام يومياً نزالات مختلف الأوزان للرجال والسيدات من 19 إلى 23 مايو، على أن يكون اليوم الختامي 24 مايو، مخصصاً لمنافسات الفرق المختلطة.
ويبلغ مجموع الجوائز المالية المخصصة للفائزين بالمراكز الأولى مليون يورو، مخصصة للاعبين والمدربين، لضمان شمولية كافة أركان اللعبة في الرياضة الأولمبية النبيلة.

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
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