بلدية مليحة بطل «القدم» في «الملتقى الرمضاني»



الشارقة (الاتحاد)



أحرز بلدية مليحة لقب بطولة كرة القدم، ضمن ملتقى مليحة الرمضاني في نسخته الثانية، بعد فوزه على مليحة صاحب الأرض 4-1 في المباراة النهائية، وجاء بلدية المدام في المركز الثالث.

وعقب النهائي، تُوجت الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في كرة القدم والطائرة، بحضور محمد سلطان خصوني الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، وسلطان محمد معضد بن هويدن، رئيس مجلس إدارة نادي المدام، ومصبح سيف عوض، مدير بلدية منطقة مليحة، والدكتور عبدالرحمن درويش، مدير ناشئة مليحة.

وفاز مليحة بالمركز الأول في بطولة الكرة الطائرة، ويليه المدام، وبلدية البطائح.

وعلى مستوى الجوائز الفردية، كُرِّم صالح أحمد صالح لاعب بلدية الذيد بلقب هداف البطولة في كرة القدم برصيد 9 أهداف، فيما نال زيد راشد النقبي، لاعب هيئة الشارقة للدفاع المدني، جائزة أفضل حارس، وحصل سيف أحمد سالم على جائزة أفضل لاعب في كرة الطائرة، وكُرِّم حكام بطولة كرة القدم، وهم حمدان السعدي وحمد ثلاثي ومحمد العقرباوي، وأيضاً محمد فؤاد معلق البطولة.