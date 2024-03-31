الإثنين 1 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بلدية مليحة بطل «القدم» في «الملتقى الرمضاني»

بلدية مليحة بطل «القدم» في «الملتقى الرمضاني»
31 مارس 2024 20:51

 
الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«النمور» ينقض على صدارة «دوري 21»
الإمارات تمنح ناكاجيما «المجد العالمي» في الجولف


أحرز بلدية مليحة لقب بطولة كرة القدم، ضمن ملتقى مليحة الرمضاني في نسخته الثانية، بعد فوزه على مليحة صاحب الأرض 4-1 في المباراة النهائية، وجاء بلدية المدام في المركز الثالث. 
وعقب النهائي، تُوجت الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في كرة القدم والطائرة، بحضور محمد سلطان خصوني الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، وسلطان محمد معضد بن هويدن، رئيس مجلس إدارة نادي المدام، ومصبح سيف عوض، مدير بلدية منطقة مليحة، والدكتور عبدالرحمن درويش، مدير ناشئة مليحة.
وفاز مليحة بالمركز الأول في بطولة الكرة الطائرة، ويليه المدام، وبلدية البطائح.
وعلى مستوى الجوائز الفردية، كُرِّم صالح أحمد صالح لاعب بلدية الذيد بلقب هداف البطولة في كرة القدم برصيد 9 أهداف، فيما نال زيد راشد النقبي، لاعب هيئة الشارقة للدفاع المدني، جائزة أفضل حارس، وحصل سيف أحمد سالم على جائزة أفضل لاعب في كرة الطائرة، وكُرِّم حكام بطولة كرة القدم، وهم حمدان السعدي وحمد ثلاثي ومحمد العقرباوي، وأيضاً محمد فؤاد معلق البطولة. 

الإمارات
الشارقة
مليحة
آخر الأخبار
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر
علوم الدار
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر
اليوم 17:05
شعار (أم الإمارات)
علوم الدار
هيئة الأمم المتحدة للمرأة تشيد بجهود الشيخة فاطمة في تمكين ودعم المرأة الإماراتية
اليوم 17:32
«النمور» ينقض على صدارة «دوري 21»
الرياضة
«النمور» ينقض على صدارة «دوري 21»
اليوم 17:30
نهيان بن مبارك يزور مجلس عائلة سعيد لوتاه بدبي
علوم الدار
نهيان بن مبارك يزور مجلس عائلة سعيد لوتاه بدبي
اليوم 17:19
«الصناعة» توقع اتفاقيات مع 16 جهة وطنية وشركة ريادية
اقتصاد
«الصناعة» توقع اتفاقيات مع 16 جهة وطنية وشركة ريادية
اليوم 17:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©