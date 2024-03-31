لاعبة أرسنال تنهار في الملعب



ولفرهامبتون (رويترز)



خرجت لاعبة وسط أرسنال فريدا مانوم من الملعب على «محفة»، بعد سقوطها على العشب في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للسيدات لكرة القدم أمام تشيلسي.

وسقطت لاعبة منتخب النرويج في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، وكانت النتيجة التعادل دون أهداف، مما أدى إلى توقف المباراة، إذ تلقت اللاعبة «24 عاماً» العلاج قبل إخراجها لاحقاً من الملعب واستبدالها بزميلتها أليسيا روسو مع استئناف اللعب.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» في وقت لاحق أن حالة مانوم «مستقرة».

وتُوج أرسنال بلقب البطولة وذلك بعد فوزه في النهائي على تشيلسي 1-صفر، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين لتحديد الفائز، وسجلت ستينا بلاكستنيوس هدف المباراة الوحيد لأرسنال في الدقيقة 116 بالشوط الإضافي الثاني.

ونجحت سيدات أرسنال في التتويج باللقب للمرة السابعة في تاريخ النادي، وذلك بعدما سبق لهن الفوز باللقب أعوام 2011 و2012 و2013 و2015 و2018 و2023.