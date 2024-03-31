«الإمارات للدراجات» يحصد «الفوز 20» في الموسم

فالنسيا (وام)



حقق الأميركي براندون ماكنولتي سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية، فوزه الشخصي الرابع، والـ 20 للفريق خلال الموسم الجاري، وذلك بأدائه المميز في سباق «جراند بري ميجيل إندورين».

وانطلق الدراج الأميركي على بُعد 10 كيلومترات من خط النهاية، وأصبح في مقدمة السباق بفارق 15 ثانية تقريباً، بينما كانت المجموعة تكافح لسحبه إلى الخلف، وفي الصعود الأخير الحاد على بعد 2 كم، انضم إلى ماكنولتي الدراج البلجيكي مكسيم فان جيلز من «لوتو ديستني» الذي تجاوزه، عندما وصلا إلى «قمة التل».

وتمكن ماكنولتي من الانطلاق بشكل سريع على الطرق الرطبة والفنية ليلحق بفان جيلز، ويتجاوزه ويفوز باللقب، مع أوسكار أونلي من «دي إس إم فيرمينيتش» في المركز الثالث. وقال ماكنولتي: «قمت بالتحرك في آخر صعود طويل، وبعد ذلك كانت لا تزال فجوة في انطلاقتي الأخيرة، وتمكن فان جيلز من اللحاق بي، واعتقدت أنني خسرت الصدارة، لكنني استعدت مركزي عند الهبوط».

وأضاف: «كان عاماً رائعاً حتى الآن، وأنا أطمح لتحقيق المزيد، ويبدأ سباق إيتزوليا يوم الاثنين، لذا نتطلع إلى خوضه، وأصبحنا أكثر ثقةً بعد الفوز».

ويعد الفوز بداية متميزة للموسم لبراندون ماكنولتي، الذي عزز مركزه في التصنيف العام في فولتا لا كومونيتات فالنسيانا، ومنذ فوزه في إسبانيا، تمكن ماكنولتي من الفوز في سباق الزمن الفردي أمام الجماهير المحلية للفريق في «طواف الإمارات»، بالإضافة إلى وصوله إلى منصة التتويج في باريس- نيس.