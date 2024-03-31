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الرياضة

التعادل السلبي «سيد الموقف» بين السيتي وأرسنال

التعادل السلبي «سيد الموقف» بين السيتي وأرسنال
31 مارس 2024 21:55

 
لندن (أ ف ب)

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انتهى لقاء القمة بين مانشستر سيتي وأرسنال بالتعادل السلبي، وصبت النتيجة في مصلحة ليفربول الذي قاده المصري محمد صلاح إلى فوز ثمين على برايتون 2-1 ووضعه في الصدارة في المرحلة الثلاثين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.
واستغل ليفربول التعادل، ليستأثر بالصدارة برصيد 67 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن أرسنال، وثلاث عن السيتي «حامل اللقب» الموسم الماضي.
على «استاد الاتحاد»، عاد صانع ألعاب مانشستر سيتي البلجيكي المتألق كيفن دي بروين إلى صفوف فريقه، بعد تعرضه لإصابة طفيفة في الأسابيع الأخيرة، علماً أنه غاب لأشهر عدة في مطلع الموسم الحالي، قبل أن يعود قبل فترة.
وعلى الرغم من نسبة استحواذ على الكرة بلغت 78 في المئة لمصلحة «السيتي» في إحدى مراحل الشوط الأول، بيد أنه لم يختبر حارس أرسنال الإسباني دافيد رايا.
في المقابل سنحت فرصة لأرسنال عندما وصلت الكرة إلى مهاجمه البرازيلي جابريال جيسوس سددها مباغتة مرت بمحاذاة القائم «8»، وفرض أرسنال رقابة لصيقة على هداف «السيتي» النرويجي العملاق هالاند الذي لم يستطع زيارة الشباك في مبارياته الأربع الأخيرة.
استمر الحذر في الشوط الثاني، وكانت المسافات مغلقة تماماً، وسنحت فرصة جيدة أمام السيتي لافتتاح التسجيل بتسديدة «لولبية» للكرواتي ماتيو كوفاتشيفيتش مرت إلى جانب القائم «47»، واحتفظ «السيتي» الساعي لإحراز لقبه الرابع توالياً «رقم قياسي»، بسجله خالياً من الهزائم على أرضه في آخر 39 مباراة «33 انتصاراً مقابل 6 تعادلات»
في المقابل، نجح أرسنال في وضع حدّ لسلسلة من 8 هزائم أمام «السيتي» في عقر دار الأخير بانتزاعه التعادل.
واللقاء كان الثالث بين الفريقين منذ مطلع الموسم الحالي، وقد حسم أرسنال المباراتين الأولين في مصلحته في الدرع الخيرية بركلات الترجيح 4-1 ثم 1-0 ذهاباً على «استاد الإمارات» في شمال لندن.
ووضع المصري محمد صلاح فريقه ليفربول في الصدارة بتسجيله هدف الفوز الثمين على برايتون 2-1 على ملعب «أنفيلد»، وتخلّف ليفربول بهدف مبكر ومفاجئ لداني ويلبيك بعد أقل من دقيقتين، قبل أن يدرك الكولومبي لويس دياز التعادل في الدقيقة 27، ويمنح صلاح فريقه الفوز في منتصف الشوط الثاني.

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