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الرياضة

صلاح يصنع التاريخ في ليفربول!

صلاح يصنع التاريخ في ليفربول!
31 مارس 2024 22:47

لندن (د ب أ)

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كان النجم الدولي محمد صلاح على موعد مع صناعة التاريخ، خلال فوز ليفربول 2-1 على ضيفه برايتون، في المرحلة الـ30 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وأسهم صلاح في الهدف الأول الذي أحرزه ليفربول بواسطة زميله الكولومبي لويس دياز، قبل أن يحرز قائد منتخب «الفراعنة» الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 65 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب «أنفيلد»، ليضع حداً لسوء الحظ الذي لازمه خلال اللقاء، بعدما أضاع أكثر من فرصة محققة أمام المرمى.
ونفذ صلاح 12 محاولة على المرمى، وهو أكبر عدد له من المحاولات في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الذي انضم إليه للمرة الأولى في يناير 2014، حينما لعب لصفوف تشيلسي قادماً من بازل السويسري، وفقاً لموقع صحيفة «إندبندينت» البريطانية الإلكتروني. كما بات هذا هو أكبر عدد من المحاولات لأي من لاعبي ليفربول في مباراة واحدة بتاريخ النادي العريق في البطولة.
وأصبح هذا هو العدد الأكبر من المحاولات التي يقوم بها أي من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم مانشستر يونايتد السابق، أمام بيرنلي قبل أكثر من 7 أعوام.
ورفع صلاح رصيده إلى 16 هدفا في المسابقة هذا الموسم حتى الآن، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي البطولة مع دومينيك سولانكي، لاعب بورنموث، بفارق هدفين خلف النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.
وأحرز صلاح هدفه التاسع في 15 مباراة لعبها ضد برايتون، الذي أسهم أمامه بـ16 هدفاً في مواجهاته ضد الفريق الملقب بـ «طيور النورس»، بعدما سبق أن قام بسبع تمريرات حاسمة أيضاً لزملائه، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي، المتخصص في إحصاءات لاعبي كرة القدم.
وبصفة عامة، ساهم صلاح بـ35 هدفاً في 33 مباراة لعبها مع ليفربول بجميع البطولات هذا الموسم، عقب تسجيله 22 هدفاً، وصناعته 13 هدفا آخر.

الدوري الإنجليزي
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برايتون
محمد صلاح
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