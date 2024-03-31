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الرياضة

جودمونت.. 40 عاماً  من التميز

جودمونت.. 40 عاماً  من التميز
1 ابريل 2024 02:05

دبي (الاتحاد)

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أكمل الجواد «لوريل ريفر» أو «نهر لوريل»، المتوج بلقب النسخة «28» لكأس دبي العالمي، ثنائية رائعة في البطولة الرفيعة لمزرعة جودمونت التي أسسها الأمير الراحل خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، في ثمانينيات القرن الماضي.
الفوز الأول لمزرعة جودمونت حققه النجم «أروجيت» بطل نسخة العام 2017، عندما قاده مايك سميث بإشراف المدرب الأميركي الشهير بوب بافرت، حيث أحرز اللقب على الرغم من تأخره بنحو 50 متراً عند الانطلاق.
وتعتبر مزرعة جودمونت لإنتاج الخيول، واحدة أكبر المزارع على مستوى العالم، وبفضل خيولها المتميزة والإنجازات العالمية جعلت مالكها الراحل الأمير خالد بن عبد الله من أعرق ملاك الخيل في العالم.
تعود بداية الأمير الراحل بالفروسية وعالم الخيول إلى خمسينيات القرن الماضي، إلا أنه لم يدخل السباقات مالكاً، إلّا عام 1977، وحقق فوزه الأول في السباقات الكلاسيكية، عن طريق «نون فاكت» الذي أهداه أول لقب سباق ألفي جينيز الإنجليزي عام 1980، ليصبح بالتالي أول مالك من الشرق الأوسط ينتزع الفوز في سباق كلاسيكي بريطاني.
وأسس الأمير الراحل خالد بن عبدالله جودمونت في ثمانينيات القرن الماضي، وأنتجت عدداً من الأسماء الأسطورية، أبرزها «فرانكل»، أحد أفضل الخيول المهجنة الأصيلة في العالم، الذي حقق 14 فوزاً من 14 مشاركة، قبل أن يعتزل في 2010، ولم يمض وقت طويل، حتى أنتجت المزرعة الملكة «إنيبل» الفائزة في 11 سباقاً من الفئة الأولى.
وقدمت جودمونت «أروجيت» بطل كأس دبي العالمي 2017، وتم تصنيفه أفضل الخيول عامي 2016-2017، بعد أن حقق الفوز بأهم السباقات الأميركية في تلك الفترة وهي كأس بيجاسوس العالمي وبريدرز كب وترافرس ستيكس، وكلها من الفئة الأولى.
وكما يعتبر «أروجيت» أعلى الخيول حصداً للإيرادات المالية في تاريخ السباقات بأميركا الشمالية، برصيد 17 مليوناً و400 ألف دولار.

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