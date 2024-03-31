ريدناب: راشفورد «كسول»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



انتقد النجم الإنجليزي «المخضرم» جيمي ريدناب «50 عاماً»، والمعلق التليفزيوني حالياً، بشدة مواطنه ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد متهماً إياه بأنه لاعب «كسول» ولا يقدم كل جهده في المباريات، مشيراً إلى أن ذلك ظهر بوضوح خلال مباراة فريقه أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وقال ريدناب في حديثه على شبكة «سكاي سبورتس»: أعتقد أن جماهير «اليونايتد» كانت تمنّي النفس بأن يؤدي فريقها مباراة جيدة أمام برينتفورد، مثلما لعب مباراة كبيرة أمام ليفربول، وفاز عليه وأخرجه من كأس الاتحاد، وتصورت الجماهير أن مباراة «الريدز» ستعطي اللاعبين دفعة إلى الأمام في المباريات المقبلة، ولكن الفريق كان سيئاً جداً.

وأضاف: لا أريد تكرار ما أقوله دائماً عن نقص الجهد وضعف اللياقة وانعدام الرغبة الحقيقية في تحقيق الفوز، وفشل اللاعبين في الالتحامات الفردية.

وقال: عندما أنظر إلى راشفورد، وهو على أرض الملعب، أشعر بأنه يتسلى ولا يلعب الكرة كما لوكان شخصاً مسه الجنون، ويبدو أنه نسى أنه يلعب في الدوري الإنجليزي الذي يتطلب بذل أقصى الجهد من أجل الفوز بالمباريات.

واعترف ريدناب الذي لعب لأندية ليفربول وتوتنهام وساوثهامبتون وبورنموث، بأنه فوجئ بحالة «اليونايتد» السيئة أمام برينتفورد، وظهوره بهذا المستوى المتواضع، معرباً عن خيبة أمله وشعوره بالإحباط.

وعاد للحديث عن راشفورد قائلاً: ماركوس يملك الكثير من الموهبة، ويتمتع بلياقة بدنية جيدة بوجه عام، وبمقدوره أن يركض ويراوغ ويسدد ويسجل، ولكنه «كسول» رغم أنه سجل العام الماضي 30 هدفاً في مختلف المسابقات، ولكنني أعتقد أنه لم يسجل هذا الموسم إلا 8 أهداف، 7 منها في الدوري وهدف واحد في كأس الاتحاد.

وقال ريدناب الذي لعب لمنتخب إنجلترا من 1995 إلى 1999، قائلاً: يصل إلى مسامعي أن راشفورد لا يستمتع بلعب كرة القدم، وإن هناك ما يشغله، وهذا أمر كاف في تقديري لشعوره بنوع من التمزق الداخلي، أريد أن أراه متحركاً أكثر في الملعب، وأريد أن أراه يبتسم، لأن الكل يعرف أنه أكثر لاعبي «اليونايتد» موهبة ويمكنه صنع الكثير.