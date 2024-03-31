«نهر لوريل» يتدفق بـ«الطاقة الكاملة» في دبي

دبي (الاتحاد)

بدا قراراً شجاعاً بتصعيد «لوريل ريفر» لمزارع جودمونت الفائز بالنسخة الـ 28 لكأس دبي العالمي للفئة الأولى، في المسافة البالغة 2000 متر، رغم فوزه بالمجموعة الثالثة، بما يقرب من سبعة أطوال على مسافة ميل في المرة الأخيرة.

وكان «لوريل ريفر» البالغ من العمر ست سنوات، والذي تدرب سابقاً على يد الأميركي بوب بافرت، يحاول تجربة مسافة 2000 متر للمرة الأولى، ولكن مع وجود 400 متر متبقية، فاز بالسباق وسط ذهول متابعي السباق الأشهر في العالم.

وعند دخوله آخر 400 متر، كان «لوريل ريفر» لا يزال متقدماً بفارق 10 أطوال، وبينما شعر البطل بالتعب في وقت متأخر، فقد تجاوز الخط متقدماً بفارق كبير على «أوشبا تيسورو» و«سينور بوشادور».

واندفع «لوريل ريفر» الذي انطلق من البوابة البعيدة «12» نحو خط النهاية بفارق 8.5 طول، متجاوزاً الرقم القياسي السابق لهامش الفوز الذي سجله «دبي ميلينيوم» في عام 2000.

وجاءت الليلة جيدة للفريق المحلي في سباق النسخة الـ 28 لكأس دبي العالمي في البرنامج، وذهبت نتائج السباقات إلى الخيول المتمركزة في الولايات المتحدة، إنجلترا، هونج كونج، واليابان.

استلم بوبات سيمار الجواد هذا الموسم، عندما قررت مزرعة جودمونت المالكة والمنتجة، نقل «لوريل ريفر» من كاليفورنيا إلى دبي، ويملك الجواد البالغ من المر 6 سنوات والمنحدر من نسل «انتو مسشيف» في رصيده ثلاثة انتصارات.

وفي أول مشاركة في يناير حل في المركز السابع في سباق الشندغة للسرعة للفئة الثالثة، لمسافة 1200 متر، وفي خطوة من دون تردد، وبشجاعة، وضعه سيمار في سباق برج نهار «G3» الذي يبلغ طوله ميلاً واحداً في الثاني من مارس، وتمكن من الانتصار بفارق 6.75 طول.

وقال سيمار: «بعد برج نهار، قررنا أن ننسى جودلفين مايل ونسمح له بالمشاركة في كأس دبي العالمي، إنه يتميز بالوتيرة السريعة، وإذا تمكن من الحصول على الصدارة، يكون من الصعوبة اللحاق به».

ومن المفارقات أن «لوريل ريفر» تدريب في كاليفورنيا على يد بوب بافرت، وعمل سيمار مساعداً لبافرت منذ سنوات، وعما إذا كان يتوقع مكالمة من معلمه السابق يطلب منه استعادة الحصان، قال: «متأكد أن هناك تعليقاً ذكياً على هاتفي».

وأبدى الفارس الأيرلندي تاج أوشي سعادته بالإنجاز، وقال: «عندما جئت إلى دبي عام 2001، لم أعتقد بأنني بعد 23 عاماً سأفوز بأغنى سباق في العالم، وعندما حدث ذلك بالفعل فإنه أمر رائع».

وأضاف: بوبات سيمار، واحدة من أكثر المدربين المحليين الناجحين، واعتقدت أنني ربما لن أحصل على حصان للمشاركة به في كأس دبي العالمي، ناهيك عن الفوز به، إنه أفضل سباق في العالم في رأيي».

وخيبة الأمل الكبيرة في السباق من نصيب «كبير خان» المولود في كنتاكي وأبن «كاليفورنيا كروم» بطل كأس دبي العالمي، وبدأ المهر حياته المهنية في كازاخستان وروسيا، وأصبح حديث كرنفال دبي.

بروفايل

لوريل ريفر هو خيل مهجن أصيل ولد في أميركا في 2018، وينحدر من نسل «انتو مسشيف» المولود عام 2005، والأم «كالم ووتر» المولودة عام 2011، ويتم تدريبه على يد بوبات سيمار، وهو مملوك لمزارع جودمونت، وفي رصيده 6 انتصارات، ويبلغ تصنيفه قبل الفوز 115 رطلاً، ولكنه تفوق على خيول يبلغ تصنيفها 123.

وامتد انتصار سيمار وأوشي إلى ما بعد كأس دبي العالمي، حيث حققا فوزاً آخر في وقت سابق مع «توز» في الفئة الأولى دبي جولدن شاهين، لتكرار نجاحهما مع سويزلاند عام 2022.

ورفع الفوز رصيد أوشيه إلى 49 انتصاراً في بطولة الإمارات، ما جعله يتقدم بسبعة انتصارات على أقرب منافسيه كونور بيسلي، مع تبقي سباقين في العين وأبوظبي.

وفي الوقت نفسه، يجد سيمار نفسه في معركة على لقب بطولة المدربين مع مايكل كوستا، حيث حقق كل منهما 36 فائزاً.

ومع اقتراب نهاية الموسم، يتمتع سيمار بالأفضلية في المركزين الثاني والثالث، ويضع نفسه في موقع محتمل للحصول على لقب المدربين الثاني له في نهاية مثيرة.