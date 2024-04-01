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الرياضة

«الريال» يُعيد «المسافة الثامنة» مع «البارسا»!

«الريال» يُعيد «المسافة الثامنة» مع «البارسا»!
1 ابريل 2024 10:00

مدريد (أ ف ب)

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قاد البرازيلي رودريجو، ريال مدريد إلى الفوز على ضيفه أتلتيك بلباو 2-0، بتسجيله هدفي المباراة في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
سجّل المهاجم الدولي الهدف الأوّل بعد ثماني دقائق على بداية المباراة، قبل أن يحسم النتيجة في الدقيقة 73.
وحقق ريال المطلوب، قبل مواجهته المرتقبة مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في التاسع من أبريل, ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأعاد «الملكي» الفارق مع ملاحقه برشلونة إلى ثماني نقاط، قبل 8 مباريات على ختام الدوري، علماً أنهما يتواجهان 21 أبريل في مباراةٍ قد تكون حاسمة لـ «الريال» من أجل التتويج بلقبه الـ36، في المقابل، توقّف رصيد بلباو عند 56 نقطة.
ولم يُمهل البرازيلي رودريجو الضيوف أكثر من ثماني دقائق، ليفتتح التسجيل بمجهود فردي، بعدما انطلق على الجهة اليسرى، ودخل مسدداً كرة رائعة من على مشارف منطقة الجزاء إلى يسار الحارس «8»، وتلقّى بلباو ضربة ثانية بإصابة مدافعه داني فيفيان، ليشارك يراي ألفاريس بدلاً منه «25».
وحسم رودريجو النتيجة، بعدما استلم كرة من الإنجليزي جود بيلينجهام، واوغ مدافعاً وسدد على يمين الحارس «73».
في الوقت المحتسب بدل الضائع صفقت جماهير «سانتياجو برنابيو» بحرارة لإيدر ميليتاو العائد للمشاركة مع «الريال» بعد غيابه منذ أغسطس الماضي بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.
وكان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سعيداً برؤية مدافعه البرازيلي يعود إلى الملاعب،
وقال المدرب الإيطالي «نحن نتحدث عن واحد من أفضل المدافعين في العالم، وهو مهم لنا، إنه بحاجة للوقت ليتأقلم والعودة للعب، نحن بحاجة له في المرحلة الأخيرة من الموسم».

 

الدوري الإسباني
ريال مدريد
أتلتيك بلباو
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دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
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