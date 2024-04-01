الزمالك يقترب والبطل يسقط!



القاهرة (أ ف ب)

وضع الزمالك المصري قدماً في نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعدما حسم أولى المواجهتين «المصرية - المصرية»، مع مضيفه مودرن فيوتشر 2-1، في ذهاب ربع النهائي، فيما مني اتحاد العاصمة الجزائري «حامل اللقب» بخسارة يمكن تعويضها أمام مضيفه ريفرز يونايتد النيجيري 0-1.

وعاد نهضة بركان المغربي بتعادل سلبي من أرض مضيفه أبو سليم الليبي، فيما اقترب دريمز الغاني من «المربع الذهبي»، بفوزه خارج أرضه على الملعب المالي 2-1.

في المباراة الأولى، خطا الزمالك خطوة كبيرة باتجاه نصف النهائي، بعدما قلب تأخره أمام مودرن فيوتشر إلى فوز 2-1 على ملعب السلام في القاهرة.

افتتح فيوتشر التسجيل، إثر مرتدة سريعة، مرر محمد فاروق الكرة إلى علي ياسر خلف دفاع الزمالك، سددها مباشرة داخل الشباك على يسار محمد عواد «35».

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت لمحتسب بدلاً من ضائع، أرسل أحمد سيد «زيزو» كرة من ركلة ركنية، حولها المثلوثي رأسية أخطأها جنش، وسكنت المرمى.

واحتسب الحكم المغربي جلال جيد ركلة جزاء لفريق «القلعة البيضاء» الباحث عن لقبه الثاني في المسابقة بعد 2019، إثر تعرض «البديل» التونسي سيف الدين الجزيري للعرقلة من محمد ربيعة، انبرى لها زيزو، وسددها داخل الشباك إلى يمين جنش «88».

وعاد نهضة بركان، المُتوج باللقب عامي 2020 و2022، بتعادل سلبي من أرض مضيفه أبو سليم الليبي في ملعب «شهداء بنينا» في بنغازي، وأكمل الفريق المغربي المباراة بعشرة لاعبين، لطرد حمزة الموساوي لنيله الإنذار الثاني بداعي التحايل «56»، ويلتقي الفريقان إياباً الأحد المقبل في الملعب البلدي في مدينة بركان.

ولقي اتحاد الجزائر خسارة يمكن تعويضها أمام مضيفه ريفرز يونايتد بهدف على ملعب «جودوسويل آكبابيو» في مدينة أويو، ويلتقي الفريقان إياباً الأحد المقبل على ملعب «5 يوليو» في العاصمة الجزائر.

وعانى «حامل اللقب» صعوبات عدة، ولا سيما الظروف المناخية الحارة والماطرة والرطبة معاً، فضلاً عن صيام اللاعبين، وافتقد المدرب الإسباني للفريق الجزائري خوان كارلوس جاريدو إلى قائده المدافع زين الدين بلعيد بسبب للإيقاف.

واحتاج الفريق النيجري إلى عشر دقائق فقط، ليهز الشباك الجزائرية عبر أوجستين أوكيجيبها من تسديدة صاروخية مباغتة، إثر تمريرة من صديق أدامو من ركلة ركنية.

ودانت السيطرة لأصحاب الأرض، وهدد لاعبوه المرمى الجزائري مراراً طوال المباراة، ليبلغ عدد محاولاتهم باتجاه مرمى الحارس أسامة بن بوط 30 كرة، مقابل 10 محاولات للفريق الجزائري.

وقاد جون أنطوي فريقه دريمز الغاني إلى وضع أولى قدميه في نصف النهائي، بتغلبه على مضيفه الملعب المالي المالي 2-1 في باماكو، وافتتح الفريق المضيف التسجيل عبر يورو ديابي من تسديدة بعيدة، إثر تحضير للكرة من داوودا كوليبالي «53»، وأدرك لاعب الأهلي المصري السابق أنطوي التعادل لدريمز بتسديدة ذكية، إثر عرضية متقنة من ديريك أجايي «67».

واحتسب الحكم الجابوني باتريس مبيامي ركلة جزاء للفريق الغاني، بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد «الفار»، لوجود لمسة يد على يورو ديابي انبرى لها أنطوي، وسجلها قوية «73»، وأكمل الفريق المالي اللقاء بعشرة لاعبين، لطرد فادي كوليبالي لنيله الإنذار الثاني، بعد تدخل عنيف على أنطوي «88»، ويواجه الفائز منهما مع الفائز من لقاء فيتشر والزمالك في نصف النهائي.

وأعلن الاتحاد الأفريقي «كاف» إقامة ذهاب نصف النهائي 12 مايو المقبل، كما تقام مباراة الإياب 19 منه.