أرتيتا: «السيتي» الأفضل في العالم بفارق كبير



مانشستر ( رويترز)

عبر ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الذي يطارد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن سعادته، بعدما منع فريقه مانشستر سيتي «حامل اللقب» من التسجيل في «ملعب الاتحاد»، لكنه كان محبطاً من عدم تمكن لاعبيه من تحويل الفرص التي حصلوا عليها لاستعادة صدارة ترتيب الدوري في السباق المثير على اللقب هذا الموسم.

وجاء التعادل السلبي بين مانشستر سيتي وأرسنال، ليجعل فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا يخفق في التسجيل على ملعبه للمرة الأولى منذ أكتوبر 2021، وبعد ثمانية انتصارات على أرسنال في «ملعب الاتحاد» منذ التعادل في مايو 2016.

وأبلغ أرتيتا الصحفيين عن أحدث مواجهة أمام جوارديولا صديقه ومواطنه ورئيسه السابق «كانت مباراة قوية للغاية ضد منافس كبير، ودافعنا بصورة جيدة للغاية، لقد كنا جيدين جداً، إنها المرة الأولى التي لا يسجلون فيها على ملعبهم منذ ثلاث سنوات، والجانب السلبي هو أنه كانت لدينا بعض الفرص الكبيرة للتسجيل، ولم نستغلها إلى أقصى حد، من المستحيل أن تكون سعيدا تماماً».

وقال أرتيتا، الذي خسر فريقه 4-1 في الدوري على «ملعب الاتحاد» في الموسم الماضي، لكنه فاز بمواجهة في وقت سابق من الموسم الحالي في لندن «تريد الفوز بالمباراة، وتحضر نفسك للفوز بها، إذا لم تفز بها فلابد أن تحرص على التعادل، عليك مواصلة اتخاذ الخطوات ومحاولة التحسن، وهذه المرة فعلنا ذلك، إنهم في رأيي أفضل فريق في العالم بفارق كبير، ونريد اللحاق بهم، ومحاولة أن نصبح فريقاً أفضل منهم».

ومع تبقي تسع مباريات على نهاية الموسم، يحتل أرسنال المركز الثاني في الدوري برصيد 65 نقطة، متفوقاً بنقطة على مانشستر سيتي، لكنه يتأخر بنقطتين عن ليفربول المتصدر الذي فاز 2-1 على برايتون.

وقال أرتيتا عن المباراة رافضاً الحديث عن فرص فريقه في اللقب، «إنها تولد الإيمان ونواصل بزخم، نحن نتحسن ونتنافس بشكل أفضل، ونبذل قصارى جهدنا لمواصلة ما نقوم به، ونجحنا في التعادل، وما زال يتعين علينا التحسن كثيراً».