سان جيرمان «عقدة مستعصية» لمارسيليا!



باريس (أ ف ب)

حسم باريس سان جيرمان الذي أكمل مباراته مع غريمه التقليدي مرسيليا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 النتيجة لمصلحته 2-صفر، في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وسجل البرتغالي فيتينيا الهدف الأول في الدقيقة 53، إثر تمريرة من الجناح الدولي عثمان ديمبلي، قبل أن يضيف البرتغالي جونسالو راموس الثاني في الدقيقة 85.

ورفع سان جيرمان رصيده في صدارة الترتيب إلى 62 نقطة، متقدماً بفارق مريح عن بريست الثاني الذي يملك 50 نقطة.

وفشل مرسيليا في فك عقدته المستعصية أمام فريق العاصمة على أرضه، حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز على ملعبه فيلودروم، منذ أن تغلب عليه بثلاثية في 27 نوفمبر عام 2011.

كما ألحق سان جيرمان الخسارة الأولى بمرسيليا في ملعبه، بعد سلسلة من 19 مباراة، لم يخسر فيها الفريق المتوسّطي أي مباراة في مختلف المسابقات.

وهي الخسارة الثالثة توالياً لمرسيليا، بعد سقوطه أمام رين 0-2 في الدوري في المرحلة الأخيرة وأمام فياريال 1-3 في الدوري الأوروبي، قبل توقّف النشاط خلال النافذة الدولية.

في المقابل حافظ سان جيرمان على سجله خالياً من الهزائم في الدوري، منذ سقوطه أمام نيس 2-3 في 15 سبتمبر الماضي.

وبعد أن تلقى المدافع البرازيلي لوكاس بيرالدو بطاقة صفراء أولى، بعد مرور ربع ساعة، طرده الحكم بالبطاقة الحمراء مباشرة، إثر اعتراضه أوباميانج المنفرد بالمرمى «40»، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

بيد أن مرسيليا فشل في استغلال النقص العددي في صفوف منافسه، لا بل نجح سان جيرمان في افتتاح التسجيل عبر فيتينيا، قبل أن يوجّه له البرتغالي جونسالو راموس الضربة القاضية قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.