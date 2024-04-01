إيجور: المهمة مع «الفرسان» مستمرة!

مراد المصري (أبوظبي)

أكد إيجور جيسوس لاعب شباب الأهلي، أن المهمة لم تنته مع «الفرسان»، مع سعيه لتقديم أقصى طاقته ومحاولة حصد المزيد من الألقاب قبل الرحيل في الصيف المقبل.

واعتبر اللاعب في حديثه أنه يضع كامل تركيزه مع شباب الأهلي، رغم توقيعه على عقود الانضمام لصفوف بوتافوجو البرازيلي، وقال: «أشعر بالراحة والسعادة هنا في الوقت الحالي، ولا يوجد ما يشتت تركيزي، لا أريد الدخول في تفاصيل ما حدث لعدم استمراري مع شباب الأهلي في الموسم المقبل، لكن رسالتي للجماهير أنني أقدم أقصى طاقتي من هنا حتى نهاية الموسم».

وفيما يتعلق باحتمالية عودته إلى ملاعب الإمارات في المستقبل، قال: «يبقى الباب مفتوحاً، لا يمكن تحديد ذلك الآن، فقط الزمن سيحدد ذلك لاحقاً».

وعن استعادة جاهزيته بعد الإصابة التي عانى منها مطلع الموسم، وتسجيله هدفين لفريقه أمام الوحدة، لكن «الفرسان» خرج بالتعادل فقط، قال: «أشعر أنني بكامل جاهزيتي، وقادر على تقديم المزيد مع الفريق في قادم المباريات».

وأضاف: «سجلت هدفين وهو أمر جيد لي على الصعيد الفردي، لكن الأهم هو الأداء الجماعي، ربما عانى فريقنا الإرهاق البدني في المباراة الماضية، لكننا نعد الجماهير بمواصلة القتال لتحقيق الانتصارات في كل مباراة نخوضها في جميع البطولات».

وأكد جيسوس، أن فريقه يستحق نتائج أفضل، قياساً على الأداء الذي يقدمه، وقال: «في المباراة الماضية كنا سنخسر لولا تسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، وبالمجمل نلعب بشكل جيد، ونريد أن نخرج دائماً بالفوز في كل المباريات، واللاعبون يقدمون أقصى طاقاتهم، والكل متكاتف من أجل محاولة الفوز بالمزيد من الألقاب هذا الموسم».

وختم اللاعب، حديثه، معتبراً أن تقارب المستويات بين الفرق هذا الموسم يرفع إيقاع المباريات وقوة المنافسة، وقال: «في جميع المباريات تشعر أن هناك تقارباً حتى اللحظات الأخيرة بين الفرق، وهذا يفرض علينا مضاعفة الجهود في كل مواجهة نخوضها».