الثلاثاء 2 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة يُجهز أوراق الكأس بـ «عودة شاهين»

الشارقة يُجهز أوراق الكأس بـ «عودة شاهين»
1 ابريل 2024 12:30

علي معالي (الشارقة)
وضع الروماني كوزمين أولاريو ملامح تشكيلة فريقه لمباراة ربع نهائي كأس رئيس الدولة المقبلة أمام شباب الأهلي، المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، وقام بتجربة شاهين عبدالرحمن مع فريق الرديف (تحت 21 عاماً)، بعد الشفاء الكامل من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر، وتم تأهيل وتجهيز «كابتن» الفريق بالشكل المناسب، ليكون إحدى الأوراق المهمة قبل لقاء «الفرسان»، وأظهر اللاعب مستوى جيداً في المباراة مع فريق تحت 21، والتي أمام العين، وانتهت لمصلحة الشارقة 2-1، ما يؤكد أن قائد الخط الخلفي أصبح جاهز تماماً لقرار كوزمين بالمشاركة الرسمية في لقاء الكأس.
ووصلت معنويات لاعبي الشارقة إلى مستوى جيد، بعد الأداء المتميز للفريق في مباراة الجولة الأخيرة بدوري أدنوك للمحترفين، أمام العين، وانتهت بالتعادل 1-1 على استاد هزاع بن زايد بالعين، حيث قدم «الملك» مستوى مقنعاً للغاية، وظهر أكثر من لاعب بمستوى قوي، لعل أبرزهم فراس بالعربي الذي سجل هدف فريقه الوحيد في اللقاء.
وعاد الفريق إلى التدريبات المسائية بحضور جميع العناصر الرئيسة بالفريق، وهناك رغبة كبيرة لدى اللاعبين بتخطي عقبة «الفرسان»، أملاً في تعويض ما ضاع من بطولات هذا الموسم.
من جانب آخر، انتظم الطبيب الإسباني خواكين ريماس (47 عاماً)، في عمله الجديد بالجهاز الطبي للفريق الأول، حيث وُجد في مباراة الشارقة الأخيرة بالدوري أمام العين، وهو من الكفاءات الطبية عالية المستوى، وهو طبيب سابق لفريق ريال مدريد الإسباني.

أخبار ذات صلة
«الشارقة لإدارة الأصول» توزع 300 وجبة إفطار صائم يومياً
الجزيرة والوصل.. «الطموح المشترك» فـي «القمة النارية»
أولاريو كوزمين
الشارقة
شباب الأهلي
كأس رئيس الدولة
شاهين عبدالرحمن
آخر الأخبار
جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
علوم الدار
اعتماد إجازة عيد الفطر لموظفي حكومة أبوظبي
1 ابريل 2024
مساعدات الإمارات ساهمت بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤمّن سلال مساعدات مخصصة للأطفال والسيدات في غزة
اليوم 02:45
سفينة حربية أميركية بالبحر الأحمر تطلق نيرانها نحو مواقع الحوثيين في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي يدمر منظومتين من المسيّرات الحوثية
اليوم 02:45
أطفال نازحون يملأون قوارير ماء في مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تحذر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة
اليوم 02:45
50 مليوناً يواجهون خطر العواصف في الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
50 مليوناً يواجهون خطر العواصف في الولايات المتحدة
اليوم 02:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©