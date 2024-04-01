الشارقة يُجهز أوراق الكأس بـ «عودة شاهين»

علي معالي (الشارقة)

وضع الروماني كوزمين أولاريو ملامح تشكيلة فريقه لمباراة ربع نهائي كأس رئيس الدولة المقبلة أمام شباب الأهلي، المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، وقام بتجربة شاهين عبدالرحمن مع فريق الرديف (تحت 21 عاماً)، بعد الشفاء الكامل من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر، وتم تأهيل وتجهيز «كابتن» الفريق بالشكل المناسب، ليكون إحدى الأوراق المهمة قبل لقاء «الفرسان»، وأظهر اللاعب مستوى جيداً في المباراة مع فريق تحت 21، والتي أمام العين، وانتهت لمصلحة الشارقة 2-1، ما يؤكد أن قائد الخط الخلفي أصبح جاهز تماماً لقرار كوزمين بالمشاركة الرسمية في لقاء الكأس.

ووصلت معنويات لاعبي الشارقة إلى مستوى جيد، بعد الأداء المتميز للفريق في مباراة الجولة الأخيرة بدوري أدنوك للمحترفين، أمام العين، وانتهت بالتعادل 1-1 على استاد هزاع بن زايد بالعين، حيث قدم «الملك» مستوى مقنعاً للغاية، وظهر أكثر من لاعب بمستوى قوي، لعل أبرزهم فراس بالعربي الذي سجل هدف فريقه الوحيد في اللقاء.

وعاد الفريق إلى التدريبات المسائية بحضور جميع العناصر الرئيسة بالفريق، وهناك رغبة كبيرة لدى اللاعبين بتخطي عقبة «الفرسان»، أملاً في تعويض ما ضاع من بطولات هذا الموسم.

من جانب آخر، انتظم الطبيب الإسباني خواكين ريماس (47 عاماً)، في عمله الجديد بالجهاز الطبي للفريق الأول، حيث وُجد في مباراة الشارقة الأخيرة بالدوري أمام العين، وهو من الكفاءات الطبية عالية المستوى، وهو طبيب سابق لفريق ريال مدريد الإسباني.