«فخر أبوظبي» يستعد بـ«الروح العالية»

مراد المصري (أبوظبي)

يستعد الجزيرة لمواجهة الوصل في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بروح عالية من أجل الخروج من سلسلة النتائج السلبية التي يمر بها، والتمسك بطموحات رفع أغلى الألقاب في هذا الموسم للمرة الرابعة، والأولى منذ عام 2016.

ودخل الفريق في التحضيرات مباشرة لهذه المباراة بقيادة المدرب ميريل رادوي، خصوصاً على الصعيد الذهني مع السعي لتدارك الأخطاء التي وقع بها في الشق الدفاعي في المباريات الماضية، والسعي لزيادة الفاعلية في الهجوم.

ويتوقع أن يقوم «فخر أبوظبي» ببعض التغييرات على التشكيلة الأساسية، رغم الظروف التي يمر بها الفريق وجعلته يفتقد العديد من العناصر المؤثرة على مدار المباريات الماضية، فلم يتواجد عبدالله رمضان الذي يتعافى من الإصابة، ما قد يجعل الأدوار المطلوبة أكبر من خلفان مبارك في صناعة الألعاب، مع السعي لوجود خليفة الحمادي للقاء في الوقت المناسب بحسب مستجدات جاهزيته، حيث اضطر للخروج مطلع الشوط الثاني من المباراة الأخيرة للفريق، إلى جانب مراقبة قدرة أبو بكر كمارا على الوجود في اللقاء، بعدما حرمته المشاركة الدولية مع منتخب موريتانيا أن يكون خياراً متوفراً للقاء البطائح الماضي في الدوري.