رُبع نهائي «أبطال أفريقيا» يُحطم «التقاليد»!

عمرو عبيد (القاهرة)

كان الأهلي المصري، هو الفائز الوحيد في مباريات الذهاب لمرحلة رُبع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، حيث انتهت بقية المباريات الثلاث بالتعادل السلبي، وهو حدث لم تعرفه بطولة «القارة السمراء» منذ تطبيق نظامها الجديد قبل 7 سنوات، ورغم أن مباريات ذهاب نفس المرحلة في نُسخة 2017 شهدت تحقيق فوز وحيد أيضاً مقابل 3 تعادلات، إلا أن وقتها الانتصار لم يكن من نصيب «الضيوف» مثلما حدث مع «المارد الأحمر» المصري مؤخراً، بعدما فاز ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي على الوداد المغربي بهدف نظيف، كما انتهت أيضاً آنذاك مباراة واحدة فقط بتعادل سلبي بين أهلي طرابلس الليبي والنجم الساحلي التونسي، بينما تعادل فيروفياريو الموزمبيقي مع اتحاد الجزائر بنتيجة 1-1، وجاء التعادل 2-2 بين الأهلي المصري والترجي التونسي.

وبدت نتائج الذهاب الأخيرة «مغايرة تماماً»، وتخالف التاريخ الذي اعتادت عليه المواجهات الأولى في رُبع النهائي الأفريقي خلال السنوات الست السابقة، حيث انتهت جميعها في الموسم الماضي بفوز أحد الطرفين في كل مباراة، بل إن «الضيوف» حصدا انتصارين مؤثرين خارج الديار وقتها، بـ1-0 للترجي على حساب شبيبة القبائل، واكتسح صن داونز شباب بلوزداد في الجزائر بنتيجة 4-1، وصحيح أن موسم 2019-2020 شهد تحقيق 4 انتصارات أيضاً، إلا أن جميعها أتى لمصلحة «أصحاب الأرض»، وتكررت نتيجة 2-0 في ثلاث مباريات فاز بها الأهلي على صن داونز والرجاء على مازيمبي والوداد على النجم الساحلي، في حين فاز الزمالك 3-1 على الترجي.

وفي نُسختي 2020-2021 و2021-2022 توالياً، انتهت مباريات ذهاب رُبع النهائي بـ3 انتصارات وتعادل وحيد في كل مرة، ولم ينتصر أي فريق خارج ملعبه في بطولة 2020-2021، حيث فاز الأهلي 2-0 على صن داونز، وبنفس النتيجة انتصر شباب بلوزداد على الترجي، في حين سحق كايزر تشيفز سيمبا بنتيجة 4-0، وكان التعادل الوحيد إيجابياً بنتيجة 1-1 بين المولودية والوداد، الذي كان الفريق الوحيد الذي انتزع فوزاً خارج ملعبه في النُسخة التالية، 2021-2022، بـ1-0 في عقر دار شباب بلوزداد، وتكررت نتيجة الفوز 2-1 لكل من الأهلي وبترو أتلتيكو على حساب الرجاء وصن داونز على الترتيب، وحضر التعادل السلبي هذه المرة في مباراة وفاق سطيف والترجي.

الطريف أن الأمر تكرر بصورة مقاربة في بطولتي 2018 و2018-2019، حيث انتهت مباراتان بالفوز ومثلهما بالتعادل، وفي النُسخة الأولى لم يفز أي من «الضيوف»، حيث انتصر الترجي على شقيقه النجم الساحلي بنتيجة 2-1، وبـ1-0 فاز وفاق سطيف على الوداد، في حين أن الترجي كان «ضيفاً ثقيلاً» على النادي الرياضي القسنطيني في الموسم التالي، 2018-2019، وفاز عليه 3-2، بينما سقط الأهلي بـ«الخمسة» في ملعب صن داونز، وكانت جميع المباريات التي انتهت بالتعادل في تلك المرحلة بالنُسختين قد انتهت من دون أهداف!