جوارديولا: واجهنا «التكتل» بعد كسر «الضغط»



لندن (د ب أ)



كشف جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي سبب التعادل السلبي مع أرسنال، في قمة «الجولة 30» بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال جوارديولا عقب المباراة عبر قناة «سكاي سبورتس»: أرسنال يمتاز بالضغط العالي، وعندما كسرنا هذا الضغط، تكتلوا دفاعياً بشكل متميز في الثلث الأخير.

وأضاف: كلما تكتل فريق بأكبر عدد من اللاعبين، كان صعباً على المنافس تسجيل الأهداف، ونجح أرسنال في هذا الأمر ببراعة.

وأوضح المدير الفني لمانشستر سيتي: حصلنا على نقطة، وحاولنا ولكن لم نصنع الكثير من الفرص، وهم كذلك لم يصنعوا الفرص، بل أتيحت لهم فرصتان من الهجمات المرتدة عندما فقدنا الكرة.

وقال: كانت مباراة صعبة والمساحات قليلة جداً، ولهذا السبب فإن أرسنال تصدر الدوري، والآن ليفربول في الصدارة، لكن أرسنال يقدم أداءً متميزاً في آخر موسمين، وليفربول يعتلي قمة جدول الترتيب في الوقت الحالي، ولكن ما زالت تتبقى تسع مباريات، وسنرى ما يحدث.