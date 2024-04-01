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الرياضة

إنريكي أصابه «الملل» من «النغمة المكررة»!

إنريكي أصابه «الملل» من «النغمة المكررة»!
1 ابريل 2024 11:51

 
باريس (د ب أ) 

أبدى لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، ضيقه من كثرة الاستفسار عن سبب استبدال كيليان مبابي، نجم الفريق بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة. 

وصرح إنريكي عبر قناة أمازون برايم فيديو الفرنسية، عقب الفوز على مارسيليا بهدفين في بطولة الدوري «هذا السؤال تحول إلى نغمة مكررة كل أسبوع بشكل ممل».
وأضاف «أنا المدرب وأتخذ القرارات يومياً، وسأفعل ذلك حتى آخر لحظة لي داخل نادي باريس سان جيرمان». 

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وأشار المدرب الإسباني «أحاول دائماً إيجاد أفضل الحلول التي تخدم الفريق، وفي بعض الأحيان أكون مخطئاً، ولكن ستبقى خياراتي وقراراتي». 

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، ويتردد بقوة أنه بصدد الرحيل عن الفريق والانتقال إلى ريال مدريد الإسباني بصفقة انتقال حر.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
مارسيليا
لويس إنريكي
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